Finnland besiegt Georgien und schreibt Geschichte in der EuroBasket

Finnland ist offiziell die Überraschung der EuroBasket. Im Achtelfinale besiegten sie Serbien, das noch vor einer Woche mit den NBA-Stars Nikola Jokić und Nikola Jović der große Favorit auf den Titel war. Der Finne Sasu Salin, der für den spanischen Klub Estudiantes spielt, sagte, dass es sich über dieses Spiel wie "David gegen Goliath" anfühlte.

Am Mittwoch besiegten sie Georgien, eine weitere große Überraschung des Turniers (Henker Frankreichs), mit Nachdruck: 93:79 und sicherten sich damit ihr erstes EuroBasket-Halbfinale.

Finnland hatte zu Beginn eine große Leistung (28:15 im ersten Viertel), ließ aber nie nach, und obwohl Georgien sich in der Mitte des Spiels steigerte, lagen sie immer wieder zurück. Das finnische Team hatte eine Genauigkeit von 53,1 % bei den Feldwürfen und 17 von 31 verwandelten Dreiern, gegenüber 41,8 % der Genauigkeit aus dem Feld und nur 10 von 31 von georgischen Spielern.

Sasu Salin sagt, es sei "eine Art Traum" gewesen, in dieser Situation zu sein

Salin, einer der erfahrensten Spieler der finnischen Mannschaft, die bereits beim letzten Spiel gegen Georgien 2011 für sein Land spielte, sagte, dass er sich vor 14 Jahren nie hätte vorstellen können, dass sie in diese Situation kommen würden.

Am Freitag wartet das Halbfinale gegen Slowenien oder Deutschland, und Salin sagt, dass sie es mit der gleichen Mentalität vorbereiten werden: "Wir werden das Spiel gewinnen. Wir werden uns so gut wie möglich vorbereiten und die Anpassungen vornehmen. Dann gehen wir in das Spiel, als würden wir als Sieger aus dem Spiel gehen."