Luka Dončić beschwert sich über Schiedsrichter bei der Niederlage Sloweniens gegen Deutschland bei der EuroBasket

HQ

Luka Dončić war mit dem Spiel am Mittwoch gegen den Deutschen bei der EuroBasket nicht zufrieden. Niemand würde das tun, wenn sein Team verliert, nachdem man 39 Punkte erzielt hat. Obwohl es sich um ein umstrittenes Spiel zwischen zwei Basketball-Kraftpaketen handelte, glauben Doncic und der Rest der slowenischen Spieler und Trainer, dass sie durch die Entscheidungen der Schiedsrichter geschädigt wurden.

Deutschland erhielt 37 Freiwürfe (30 verwandelte), während Slowenien 25 Freiwürfe zugesprochen bekam und 20 verwandelte.

"Zuerst habe ich nach zwei Minuten ein technisches Foul bekommen, weil ich 'Hello' gerufen habe, aber ok. In einem Viertelfinale sollte das nicht passieren, egal was für ein Spieler man ist. Wenn man nicht einmal zuerst eine Warnung bekommt, dann weiß ich es nicht. Aber es ist ein Viertelfinale, um ein Halbfinale zu kämpfen, also weiß ich wirklich nicht, wie sie das gemacht haben", beschwerte sich Dončić im Sport-TV (via Eurohoops).

"Ich habe zu Beginn des dritten Viertels ein viertes Foul bekommen, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert", sagte der Lakers-Star. Doch er war nicht der Einzige, der sich beschwerte: Klemen Prepelic meinte auch, es sei nicht normal , dass "eine Mannschaft in den letzten zwei Minuten eines Eurobasket-Viertelfinales 13 Freiwürfe wirft, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Fouls Dončić bei jedem Spielzug zieht."