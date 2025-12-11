Luis Enrique hat nur Lob für Unai Simón und erinnert sich an die Kritik, die er erhielt, als er auf den aktuellen spanischen Torwart setzte

HQ

Paris Saint-Germain wurde von Athletic Club Bilbao in einem 0:0-Unentschieden in der Champions League abgewehrt. Das reichte gerade so, damit PSG mit 13 Punkten weiterhin den dritten Platz in der Tabelle belegte, doch es war eine große Erleichterung für die spanische Mannschaft, die derzeit auf Platz 28 der Liga steht, vom Ausscheiden bedroht ist, aber nach einem Besuch der Titelverteidiger mit neuer Hoffnung, die kommenden beiden Spiele zu gewinnen und sich für die K.-o.-Play-offs zu qualifizieren.

Das Spiel war ein Wiedersehen zwischen Luis Enrique und mehreren Spielern des baskischen Vereins, mit dem 'Lucho' arbeitete, als er zwischen 2019 und 2022 Trainer der spanischen Nationalmannschaft war. Unter ihnen war der Torwart des Athletic Club, Unai Simón, der nach einigen heldenhaften Paraden gegen die französische Mannschaft zum Spieler des Spiels gewählt wurde.

Nach dem Spiel lobte Luis Enrique Simón in einer Pressekonferenz und erinnerte sich daran, dass er es war, der Simón zum Stammtorwart des Teams befördert hatte. "Ich mag ihn sehr. Erinnerst du dich an die Kritik, die ich von der Presse bekommen habe, als er dritter Torwart war und ich ihn in die Startelf gestellt habe? Niemand erinnert sich daran? Tue ich!"

"Ich freue mich sehr. Er hat es verdient. Er ist ein Footballspieler auf höchstem Niveau. Wir sind ein Risiko eingegangen, als wir ihn reingesetzt haben. Er hat mehr als bewiesen, welches Niveau er erreicht hat – ein Spitzenniveau, das man für jedes Team der Welt spielen kann", sagte der PSG-Trainer, scherzte aber: "Ich habe ihm am Ende gesagt: 'Du musst dein bestes Spiel gegen mich spielen...'"