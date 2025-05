Lucas Vázquez und Real Madrid einigen sich auf Trennung

HQ

Einer der Kapitäne von Real Madrid wird sich nach der Klub-Weltmeisterschaft in den USA in diesem Sommer vom Klub seines Lebens verabschieden. Lucas Vázquez, der seit 2007 bei Real Madrid bei La Fábrica spielt, hat sich mit dem Verein darauf geeinigt, dass sich die Wege in etwas mehr als einem Monat trennen werden.

Wie Fabrizio Romano berichtete, haben sich die beiden Parteien noch nicht auf eine Verlängerung geeinigt und es scheint, dass die Entscheidung, den Verein zu verlassen, nun unwiderruflich ist, da sein Vertrag endet. In der Welt des Fußballs weiß man nie, was passieren wird, aber nach einer so langen Beziehung sucht der Galicier vielleicht nach neuen Herausforderungen außerhalb der Hauptstadt.

Wir wissen immer noch nicht, was das nächste Ziel von Lucas Vázquez sein wird, denn er verlässt Los Blancos mit fünf Champions-League-Titeln und vier nationalen Meistertiteln auf seinem Namen. Alles deutet darauf hin, dass er Angebote von außerhalb Europas hat, aber er könnte auch andere Optionen in Betracht ziehen, ohne den Kontinent zu verlassen.

Die Pläne von Real Madrid gehen einen anderen Weg. Sie versuchen, bestimmte Bereiche des Kaders für die nächste Saison unter dem Kommando von Xabi Alonso zu verjüngen, und es scheint, dass sie nach der Verpflichtung von Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold nach Álvaro Carreras suchen, einem Linksverteidiger von Benfica, für den sie anscheinend die Kündigungsklausel zahlen müssen.