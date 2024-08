Wir rezensieren Fallout: London

HQ

Ich liebe es, die Fallout-Spiele zu modden, das habe ich schon immer getan. Ich habe mehrere Artikel darüber geschrieben, aber manchmal gibt es sehr spezielle Modifikationen an Bethesda-Spielen, die man einfach ausprobieren muss. Eine solche Mod ist Fallout London. Ich bin vor einem Jahr zum ersten Mal auf dieses einzigartige Projekt aufmerksam geworden, und jetzt ist es endlich raus, nachdem es durch Bethesdas Versuche, das Original Fallout 4 zu aktualisieren, verzögert wurde. Ich habe die GOG-Version von Fallout 4 modifiziert, aber wenn du eine Version des Spiels mit allen Ergänzungen hast, kannst du auch problemlos Fallout London spielen.

Lassen Sie mich zunächst erklären, was es braucht, um Fallout London zum Laufen zu bringen. Wenn Sie das Spiel auf Steam haben, müssen Sie ein Downgrade von Fallout 4 durchführen. Alles, was Sie brauchen, finden Sie auf der Nexus Mods-Website, und wenn Sie nach Fallout London suchen, können Sie die Tools leicht finden. Sobald du sie installiert hast, kehre zu Nexus Mods zurück und installiere zwei Mods über den Mod Manager Vortex von Nexus: die Modifikation Buffout 4 und den Long Loading Times Fix. Sobald diese an Ort und Stelle sind, bist du bereit, das zerbrochene London mit nur ein paar Fehlern und Unvollkommenheiten zu erkunden.

Die Geschichte in Fallout London bleibt der allgemeinen Erzählung des Fallout-Universums treu. Im Jahr 2077 zogen die USA und China in den Krieg und bombardierten sich gegenseitig in die Steinzeit. Das Problem bei Atomkriegen ist, dass auch der Rest der Welt zerstört wird, und dazu gehört auch London, das dem Erdboden gleichgemacht wurde. Du wachst in einem großen Reagenzglas auf, umgeben von zwei Wissenschaftlern, die dir sagen, dass du ihr bestes Experiment bist, aber das Labor wird schnell angegriffen und die beiden Wissenschaftler sterben, bevor du Antworten bekommst. Du befreist dich aus deinem gläsernen Gefängnis und versuchst, dem gruseligen Gebäude zu entkommen. Auf dem Weg dorthin triffst du eine mysteriöse Person, Mr. Smythe, die genau weiß, was vor sich geht und wer du bist. Er nennt deinen Charakter "The Wayfarer", bevor er scheinbar seinem Verderben entgegengeht. Du entkommst aus dem Gebäude und wirst von der Verwüstung Londons getroffen, wo du schnell auf einige Mitglieder der Vagabundenfraktion triffst, die dich zu ihrem Hauptquartier bringen. Hier erhältst du deine ersten Missionen und wirst dann in den zerstörten Straßen Londons freigelassen, damit du tun und lassen kannst, was du willst.

Es ist fantastisch, und Bethesda selbst hätte es nicht besser machen können als Team Folon, das die Modifikation vorgenommen hat. Eine Sache, die ich schnell gemerkt habe, war, dass sich hinter den Ecken Londons noch mehr Geschichte verbirgt. In vielen Gebäuden gibt es Holobänder, die interessante Geschichten von Menschen erzählen, die in der Gegend waren. Es ist erstaunlich und gibt dir einen tollen Einblick in die Welt. Ich würde sagen, dass es tatsächlich besser ist als das, was Bethesda selbst macht. Die Hauptgeschichte ist wunderbar mysteriös und die vielen Quests, die man in London findet, sind interessant, was für eine Gruppe von Fans beeindruckend ist. Hut ab vor Team Folon.

Fallout London steckt voller englischem Charme und Exzentrizität. Alle Synchronsprecher sind englische Muttersprachler und die Dialekte folgen der Gegend, was großartig ist. Man trifft auch auf viel englische Kultur. Eine der ersten Missionen besteht zum Beispiel darin, sechzehn blaue Polizeiboxen zu finden. Wenn du auch nur ein kleiner Dr. Who-Fan bist, weißt du, was das bedeutet. Außerdem sind die Fraktionen super englisch. Es gibt die Hooligan-Fraktion und weiter in London triffst du auf die Beefeater-Fraktion, die eine Vorliebe für Menschenfleisch hat. Wenn Sie ein Anglophiler sind, ist Fallout London eine Fundgrube der englischen Kultur und der "steifen Oberlippe" und natürlich literweise Tee.

Fallout London basiert auf dem Skelett von Fallout 4, so dass sich ein Großteil des Spieldesigns vertraut anfühlen wird, wenn du das Hauptspiel gespielt hast. Team Folon hat die Dinge jedoch primitiver gemacht, indem es Mechaniken aus Fallout 3 und Fallout New Vegas übernommen hat. Zunächst einmal ist dein Charakter stumm, so dass nur die Charaktere sprechen, die du triffst. Dies hilft bei der Immersion, da dein Charakter Geräusche machen kann, wie es deine Vorstellungskraft zulässt. Der Fortschritt ist eine Mischung aus den verschiedenen Fallout-Spielen. Du steigst im Level auf und verdienst Perk-Punkte, die du pro Level einmal bekommst. Diese Perks sind aus den anderen Spielen der Serie bekannt, aber gut ausbalanciert und manchmal modifiziert, um nützlicher zu sein. Einige sind stärker und andere schwächer als in Fallout 4, aber sie funktionieren hervorragend. Ich habe einen Stealth-Wayfarer gemacht, Binky Fuzzcoggle, weil man einen albernen englischen Namen haben muss. Dieser spezielle Sneak war sehr effektiv und hat wirklich Spaß gemacht. Du wirst auch einen ganzen Haufen cooler neuer Waffen finden, von denen nur ein kleiner Teil von Fallout 4 geliehen wurde. Das Modifikationssystem von Fallout 4 ist wieder da, was bedeutet, dass du deine Ausrüstung aufrüsten kannst, wenn du genug wiederverwendbaren Schrott gesammelt hast. Fallout London ist im Kern ein Fallout-Spiel, aber das Folon-Team hat dem Spiel wirklich seinen Stempel aufgedrückt und ich hatte manchmal mehr Spaß als in Fallout 4, als ich es vor Jahren zum ersten Mal gespielt habe. Es ist verrückt.

Fallout London ist ein riesiges Spiel. Die beliebtesten Teile Londons sind sehr detailliert dargestellt und wenn Sie zum ersten Mal auf einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten stoßen, kann dies beeindruckend sein. Zum Beispiel lief ich herum und fand mich plötzlich vor dem London Eye wieder, das nun in eine Wohnsiedlung umgewandelt worden war, in der die Menschen im Rad und unten lebten. Es war verrückt, mit dem Aufzug zu diesen Gebäuden zu fahren und über London zu blicken, die Details zu genießen und beeindruckt zu sein, wie lange das Folon-Team gebraucht haben muss, um nur diesen kleinen Teil des Umbaus durchzuführen. Ich hatte diese Erfahrung die ganze Zeit, weil Fallout London sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben muss. Deshalb ist das Spiel so groß wie Fallout 4 und Far Harbor zusammen. Es gibt Hunderte von Stunden Spielspaß in Fallout London, und es ist kostenlos. Ultra beeindruckend! Das ist wahrscheinlich das größte Problem in Fallout London, denn es gibt viele Fehler und Bugs. Missionen, die nicht ganz funktionieren. Grafische Störungen und das Spiel stürzt von Zeit zu Zeit ab. Nicht so sehr nach der Installation der Buffout-Modifikation, aber es passiert immer noch, also denken Sie daran, zu speichern. Allerdings würde ich sagen, dass es nicht schlimmer ist als Fallout 4, als es zum ersten Mal herauskam, und es sind nur kleine Ärgernisse im Großen und Ganzen. Eine andere Sache, die auch nicht die beste ist, ist die Sprachausgabe. Das ist im Allgemeinen in Ordnung, aber Sie können feststellen, dass sich der Ton ändert, je nachdem, welches Mikrofon der jeweilige Schauspieler verwendet hat. Es kann einen manchmal aus der Erfahrung reißen.

Abschließend kann ich also sagen, dass diese Mod ein Muss ist, wenn Sie auch nur ein kleiner Fallout-Fan sind. Es ist völlig kostenlos und bietet einen fantastischen Blick darauf, wie Fallout außerhalb des US-Ödlands aussehen könnte. Es ist ein beeindruckendes Projekt, das Hunderte von Stunden Fallout-Unterhaltung bietet, wobei das Spieldesign von Bethesda beibehalten, aber fast universell verbessert wird. Nun, genug davon - ich muss zurückgehen und sehen, ob ich den Tower of London finden und sehen kann, ob die Kronjuwelen dort sind, und wenn ja, sie stehlen.