Lucas Vázquez über Bernabéu tifo: "Ich habe es als Kind geträumt, ich habe es als Mann gelebt"

Die Fans von Real Madrid zollten Lucas Vázquez während des Champions-League-Spiels gegen Juventus am Mittwoch, das durch ein Tor von Jude Bellingham mit 1:0 endete, Tribut. Die Fans zeigten ein Tifo mit einem Bild von Lucas Vázquez als Kind im Bernabéu, um den Fußballer zu ehren, der den Verein im vergangenen Sommer verlassen hat.

Vázquez trat in die Akademie ein und unterschrieb 2015 bei der ersten Mannschaft, wo er bis zum vergangenen Sommer als Rechtsverteidiger spielte. Er gewann 23 Titel, darunter 4 Meistertitel, sechs Champions League und einen spanischen Pokal.

Bei Bayer Leverkusen reagierte Vázquez auf die Würdigung und postete auf Istagram. "Ich habe es als Kind geträumt. Ich habe es als Mann gelebt. Stolz und dankbar, immer. Obwohl weit weg, ist mein Herz immer noch da. Vielen Dank, Real Madrid."

Viele seiner ehemaligen Madrider Kollegen, darunter Ex-Spieler wie Toni Kroos oder Marcelo, reagierten auf den Beitrag, sogar der offizielle Account von Bayer Leverkusen.