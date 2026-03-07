Los Angeles Dodgers verschenken Yoshi-Wackelköpfe mit einer Baseballkappe

HQ

Die Los Angeles Dodgers, eines der größten Teams in der MLB, haben gemeinsam mit Universal und Nintendo eine Promotion für den Super Mario Galaxy Film gestartet, der am 1. April erscheint. Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, ist Yoshi einer der Hauptattraktionen des Films, und die Los Angeles Dodgers werden eine exklusive, limitierte Yoshi-Wackelkopffigur veröffentlichen, gekleidet mit Dodgers-Trikot, Hut und Baseballhandschuh.

Die Wackelkopffigur wird nicht verkauft, sondern stattdessen an Dodgers-Fans übergeben, die am 31. März das Stadion besuchen, um ein Spiel gegen die Cleveland Guardians im Dodgers Stadium zu spielen, am Tag vor der Veröffentlichung des Films. Die ersten 40.000 Fans, die das Stadion besuchen, erhalten die Zahl, die auf eBay sicher Stunden später in die Höhe schnellen wird...

Coole Beförderung, aber... Warum? Nun, diese Beförderung wurde gemacht, weil einer der Stars der Dodgers Yoshinobu Yamamoto heißt. Ein Zufall, dass das MLB-Team und Universal den Film beworben haben.

Der Super Mario Galaxy Film erscheint am 1. April, und der letzte Trailer wird am Montag während eines Nintendo Direct enthüllt.