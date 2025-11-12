Los Angeles 2028 tauscht die Reihenfolge der Wettkämpfe und die 100 m der Frauen werden den ersten Tag der Olympischen Spiele anführen

HQ

Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles haben eine bedeutende Änderung des Zeitplans angekündigt und die Leichtathletik vom Schwimmen vertauscht: Jetzt findet das Schwimmen in der zweiten Woche und die Leichtathletik-Wettkämpfe in der ersten Woche statt. Während diese Änderung bereits bekannt war, haben wir heute erfahren, dass die 100 Meter der Frauen im Mittelpunkt stehen werden und alle Veranstaltungen, von den Vorläufen bis zum Finale, am ersten Tag der Spiele, Samstag, den 15. Juli 2028, stattfinden werden.

Shana Ferguson, Leiterin für Sport und Spiele bei LA28, sagte, dass "wir mit einem Knall beginnen wollen" und dass die 100 m der Frauen "eines der meistgesehenen Rennen der Spiele" seien.

Die Änderung ermöglicht es auch mehr Schwimmern, an der Eröffnungsfeier teilzunehmen, da viele sie normalerweise ausließen und der Wettkampf am nächsten Morgen begann. "Es gibt eine Komponente des olympischen Erlebnisses, die wir den Athleten bei unseren Spielen vermitteln möchten", sagte Janet Evans, ehemalige Olympiasiegerin und Chief Athlet Officer von LA28.

Es sind noch drei Jahre zu spielen, da kann viel passieren: Werden der 100-m-Sieger von Paris 2024, Julien Alfred, die Silbermedaillengewinnerin Sha'Carri Richardson oder die aktuelle Weltmeisterin Melissa Jefferson-Wooden in Los Angeles auf der Bahn sein?