Los Angeles 2028: Details zur Eröffnungsfeier und vollständiger Zeitplan drei Jahre im Voraus veröffentlicht

In drei Jahren finden die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 statt. Details zur Eröffnungsfeier wurden gestern, am 14. Juli 2025, bekannt gegeben, drei Jahre vor Beginn der Spiele am Freitag, den 14. Juli 2028.

Die Zeremonie wird sich der Ikonografie der Stadt zunutze machen und findet an zwei verschiedenen Orten statt, dem LA Memorial Coliseum, dem Stadion, das 1923 erbaut wurde und in dem 1932 und 1984 die Olympischen Spiele ausgetragen wurden, und dem SoFi Stadium in Inglewood, der aktuellen Heimat der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers, in dem die Schwimmwettbewerbe stattfinden werden.

Die Organisation hofft absichtlich, die ikonische "goldene Stunde" des Sonnenuntergangs zu erwischen, daher beginnt sie um 17:00 Uhr Ortszeit. Das sind schlechte Nachrichten für uns europäische Fans, denn es beginnt um 1:00 Uhr BST, 2:00 Uhr MESZ des folgenden Tages, Samstag, den 15. Juli 2028.

Wir werden die ganze Nacht wach bleiben müssen, wenn wir viele der Veranstaltungen mitbekommen wollen. Falls du wirklich, wirklich gründlich bist, kannst du bereits mit der Erstellung deines Besichtigungsplans beginnen, da der vollständige Zeitplan für jede Veranstaltung während der zwei Wochen der Spiele vom 12. bis 30. Juli veröffentlicht wurde. Man kann es hier nach Tag und Sitzung lesen.

Natürlich kann sich das drei Jahre vor der Wahl noch ändern, aber einige Entscheidungen sind in Stein gemeißelt, wie z. B. der Tausch von Leichtathletik- und Schwimmwettbewerben, so dass die Leichtathletik-Wettkämpfe jetzt in der ersten Woche stattfinden. "Der olympische Wettkampfplan wurde akribisch entwickelt, um sicherzustellen, dass die besten Athleten der Welt in LA antreten können", sagte Reynold Hoover, CEO von LA28, über Reuters.

Insgesamt gibt es 844 Veranstaltungen für die dritten Olympischen Spiele, die in Los Angeles stattfinden werden. Freust du dich schon auf Los Angeles 2028?