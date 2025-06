Lorenzo Musetti vermeidet Strafe, weil er einen Schiedsrichter getroffen hat, nachdem er einen Ball getreten hat, Tiafoe findet es "komisch", dass er damit durchgekommen ist

HQ

Lorenzo Musetti kam gestern in seinem Viertelfinalspiel nicht ohne Schwierigkeiten weiter, schlug Frances Tiafoe in vier Sätzen (6:2, 4:6, 7:5, 6:2) und trifft am kommenden Freitag auf Carlos Alcaraz. Der italienische Spieler war jedoch in eine Kontroverse verwickelt, als er sich eine Strafe entzog, indem er einen Linienrichter traf, nachdem er den Ball getreten hatte.

Der Vorfall ereignete sich im zweiten Satz. Musetti bekam Bälle zum Aufschlag, er bückte sich, um den Ball zu greifen, aber er tat es nicht, also trat er ihn aus Frust... Er traf einen Linienrichter in den Bauch. Er entschuldigte sich bei der Frau und erhielt vom Schiedsrichter eine Verwarnung wegen unsportlichen Verhaltens, aber sonst nichts.

Später beschwerte sich sein Rivale Frances Tiafoe über den Moment: "Ja, ich meine, offensichtlich hat er das getan und es ist nichts passiert. Ich finde das komisch, aber es ist, was es ist. Es ist nichts passiert, also gibt es eigentlich nichts, worüber man reden könnte. Offensichtlich ist es nicht konsistent, also ist es, was es ist."

Musetti verteidigte sich und sagte: "Es war richtig, eine Verwarnung zu haben, aber ich denke, der Schiedsrichter hat gesehen, dass es keine Absicht war, und deshalb hat er mich wahrscheinlich einfach weiterspielen lassen", und fügte hinzu, dass er sich beim Linienschiedsrichter entschuldigt habe.