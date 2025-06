Roland Garros: Erste Halbfinals bestätigt, darunter ein spektakuläres Sabalenka gegen Swiatek und Alcaraz gegen Musetti... wieder

HQ

Am ersten Tag des Viertelfinales von Roland Garros gab es einige unglaublich spannende Begegnungen für die Halbfinale. Im Dameneinzel finden beide Halbfinals am Donnerstag, den 5. Juni, im Phlippe Chatrier statt, mit einem Blockbuster-Spiel mit den beiden vielleicht renommiertesten Spielerinnen der Gegenwart: Aryna Sabalenka und Iga Swiatek.

Während Sabalenka im WTA-Zirkus unerreichbar sein mag und die Favoritin auf alles ist und Swiatek in diesem Jahr keinen einzigen Titel gewonnen hat und damit einige Positionen zurückgefallen ist, ist die Polin besonders auf Sand eine Expertin und hat die French Open fast jedes Jahr gewonnen: 2020, 2022, 2023 und 2024, während die Weißrussin noch nie ein Finale erreicht hat. Und nicht zu vergessen: Swiatek ist Sabalenkas Erzfeindin: Die Polin hat acht ihrer bisherigen zwölf Begegnungen gewonnen. Es wird das erste Mal sein, dass sie in diesem Jahr aufeinandertreffen, wird Sabalenka ihre Revanche bekommen?

Das andere bestätigte Halbfinale findet am Freitag zwischen Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz statt, das dritte Mal in diesem Jahr, dass dieses Match auf Sand wiederholt wird: Alcaraz, Titelverteidiger, ist immer Favorit, und gestern fertigte er Tommy Paul schnell mit 6:0, 6:1, 6:4 ab. Der Italiener hat Alcaraz nur einmal geschlagen, und das war 2022: Alcaraz hatte ihn in diesem Jahr bereits im Halbfinale von Rom und im Finale von Monte-Carlo geschlagen.

Die Viertelfinalspiele finden am Mittwoch statt

Denken Sie daran, dass wir heute, Mittwoch, den 4. Juni, auf beiden Seiten noch einige Viertelfinals haben:



Madison Keys vs. Coco Gauff (10:00 Uhr BST, 11:00 Uhr MESZ)



Mirra Andreeva vs. Loïs Boisson (11:10 Uhr BST, 12:10 Uhr MESZ)



Jannik Sinner vs. Aleksandr Búblik (12:20 Uhr BST, 13:20 Uhr MESZ)



Alexander Zverev vs. Novak Djokovic (19:15 Uhr BST, 20:15 Uhr MESZ)