Liverpool nach Etihad-Sieg näher denn je am Premier-League-Titel

HQ

Liverpool hat am vergangenen Wochenende einen großen Sprung in Richtung Premier-League-Titel gemacht. Alles, was passieren musste, geschah: Sie gewannen und alle potenziellen Rivalen (Nottingham Forest, Arsenal) verloren. Sie haben 11 Punkte Vorsprung auf Arsenal und haben ein Spiel mehr absolviert. Selbst wenn Arsenal es schafft, den Abstand von 8 auf 11 zu verkürzen, ist es schwer vorstellbar, wie eine Mannschaft, die so unfehlbar aussieht wie Arne Slots Liverpool, die nur einmal verloren hat, bei nur noch elf ausstehenden Spielen so viele Punkte verpassen kann.

Die Spannung hätte nur etwas länger angehalten, wenn Manchester City Liverpool im Etihad gestoppt hätte. Doch der 2:0-Sieg endete damit, dass die Liverpool-Fans "Hand in Over" und "Wir werden die Liga gewinnen" skandierten.

Mohamed Salah erzielte das erste Tor und bereitete Dominik Szoboszlai vor, sein 25. Tor und seine 16. Vorlage in der Liga in dieser Saison: 41 Torbeteiligungen, die Haalands Rekord von 44 in der Saison 2023/23 wahrscheinlich übertreffen werden.

"Die Fans können singen, was sie wollen, ich glaube, sie haben es schon ziemlich lange gesungen, aber wir wissen als Team, wie hart wir für jeden einzelnen Sieg arbeiten müssen", sagte Slot nach dem Spiel. "In jeder anderen Liga wäre es sehr komfortabel, einen solchen Vorsprung zu haben, aber nicht in dieser Liga." Slot könnte richtig sein, um vorsichtig zu sein: Schließlich haben Liverpool und Arsenal am 10. Mai noch ein Spiel zu spielen, das das entscheidende der Liga sein könnte...