Mohamed Salah ist überzeugt, dass 2025 sein letztes Jahr bei Liverpool sein wird

Mohamed Salah ist mit 17 Toren und 13 Vorlagen vielleicht der beste Spieler aller Zeiten in Liverpool und führt damit beide Kategorien an. Er war im Jahr 2024 an 52 Toren in allen Wettbewerben beteiligt, mehr als jeder andere in den großen europäischen Ligen.

Er glaubt jedoch nicht, dass er nächstes Jahr zurückkehren wird. Sein Vertrag läuft im Juni 2025 aus, und bisher hat er noch keine Angebote des Vereins für eine Verlängerung erhalten, so dass er überzeugt ist, dass dies sein letztes Jahr in Liverpool sein wird. Das erzählte er zumindest den Reportern von Sky Sports.

"Es ist mein letztes Jahr im Verein, also will man etwas Besonderes für die Stadt tun", sagte er und bezog sich dabei auf den Gewinn der Premier League, was nun sehr wahrscheinlich erscheint, da sie mit einem Spiel weniger sechs Punkte Vorsprung an der Spitze der Tabelle haben.

Salah will vor allem einen weiteren Premier-League-Titel gewinnen

"In meinen Interviews in den letzten sieben, acht Jahren sage ich immer die Champions League. Aber das ist das erste Mal, dass ich sage, dass ich mit Liverpool wirklich die Premier League gewinnen will." Liverpool hat in 30 Jahren nur zwei Meistertitel gewonnen, 1990 und 2020, aber er hatte das Gefühl, dass sie 2020 aufgrund der Pandemie nicht die Möglichkeit hatten, richtig zu feiern.

Als er nach seiner Zukunft gefragt wurde, bestätigte er, dass er glaubt, dass dies seine letzten sechs Monate sein werden, aber das lenkt ihn nicht ab. "Wollen Sie zurückblicken und sagen, dass ich wegen des Vertrags besorgt oder gestresst war? Oder willst du einfach nur sagen, dass ich eine unglaubliche Saison hatte? Das ist es, was in meinem Kopf ist."