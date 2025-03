Trent Alexander-Arnold hat sich bei Real Madrid auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt, sagen Quellen

HQ

Gespräche über eine Unterschrift von Trent Alexander-Arnold bei Real Madrid gibt es schon seit Monaten, und es scheint, dass der Wechsel nun vollzogen und so gut wie bestätigt ist. Das geht aus talkSPORT-Quellen hervor, die besagen, dass sich der 26-jährige Rechtsverteidiger auf einen Fünfjahresvertrag im Wert von 220.000 Pfund pro Woche geeinigt hat. Auf diese Weise wird er sich seinem englischen Teamkollegen Jude Bellingham anschließen, aber seinen langjährigen Verein Liverpool verlassen, bei dem er seit seinem 6. Lebensjahr in der Juniorenakademie spielt, und schnell an die Spitze aufsteigen, wo er 349 Spiele für die erste Mannschaft absolvierte, 22 Tore und 87 Vorlagen erzielte und die Champions League und die Premier League gewann.

Der Vertrag von Trent Alexander-Arnold läuft Ende Juni aus, sodass er am 1. Juli ablösefrei zum Verein wechseln kann. Laut talkSPORT war der Spieler seit Januar in Gesprächen mit Real Madrid, wo der spanische Klub im Winter versuchte, ihn zu verpflichten, aber da Liverpool kurz davor stand, die Premier League zu gewinnen, machte es damals nicht viel Sinn, den Verein zu verlassen.

Alex Crook von talkSPORT sagte, dass Alexander-Arnold sich im Gegensatz zu Mohamed Salah entschieden habe, nicht öffentlich über seine Vertragssituation zu sprechen, und "er hat versucht, so respektvoll wie möglich zu sein und er wollte keine Ablenkung von Liverpools Titelkampf verursachen". Ein anderer Experte, Simon Jordan, fügte hinzu, dass er glaubt, dass Mo Salah und Virgil Van Dijk am Ende wieder bei Liverpool unterschreiben könnten, aber nicht bei Trent. "Sie haben eine kommerzielle Sichtweise eingenommen, dass es wertvoller war, das von Trent zu bekommen, was sie wollten, als eine Ablösesumme zu einem früheren Zeitpunkt in seinem Vertrag zu bekommen."