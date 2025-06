Liverpool fordert Barça auf, sich woanders umzusehen, Luis Díaz steht nicht zum Verkauf

HQ

Der FC Barcelona war sehr daran interessiert, Luis Díaz als neuen Flügelspieler zu verpflichten, um die Offensivkraft der Mannschaft zu verstärken. Sie werden sich jedoch woanders umsehen müssen, da Liverpool darauf besteht, dass der kolumbianische Nationalspieler nicht zum Verkauf steht.

Zumindest geht das nach Quellen von BBC Sport, die sagen, dass sie den Versuch von Barcelona, mit dem Spieler zu sprechen, abgelehnt haben. Der 28-Jährige hat einen Vertrag bis 2027 und sagte: "Ich bin sehr glücklich bei Liverpool - das habe ich immer gesagt", womit er sich vielleicht auf einen Social-Media-Post bezog, der als Abschiedsbotschaft interpretiert werden könnte.

"Wenn Liverpool uns eine gute Verlängerung gibt oder ich meinen Zweijahresvertrag auslaufen lassen muss, bin ich glücklich. Es hängt alles von ihnen ab. Ich bin hier, um zu entscheiden und zu sehen, was das Beste für uns und die Zukunft ist."

Derjenige, der Barça noch in Reichweite sein könnte, ist Darwin Nuñez. Liverpool versucht möglicherweise, den Kader zu verjüngen, aber das wird vielleicht nicht in diesem Sommer der Fall sein, da Mohamed Salah und Virgil van Dijk beide bestätigten, dass sie im Verein bleiben werden, trotz Gerüchten über einen Ausstieg nach Ablauf ihrer Verträge. Liverpool steht auch kurz davor, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen für 130 Millionen Euro (109 Millionen Pfund) zu verpflichten, was Liverpools teuerster Transfer aller Zeiten wäre.