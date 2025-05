Wer wird Barças neuer Flügelspieler werden?

HQ

Nach einer sehr erfolgreichen Saison braucht der FC Barcelona noch Verstärkung. Und es scheint, als ob der schließende Luis Díaz ist. Dies wäre die erste Verstärkung der Katalanen für die nächste Saison, die vor allem die Verbesserung der Position der Flügelspieler in den Vordergrund stellt. Es schien, dass Barças Priorität darin bestand, die Außenverteidiger zu verstärken, da es an Tiefe mangelte, aber die guten Leistungen von Eric García und Gerard Martín in der Schlussphase der Saison hätten die Pläne des Sportmanagements ändern können.

Die Treffen zwischen Hansi Flick und Deco, Barcelonas Sportdirektor, haben bereits begonnen, um sich auf die nächste Saison bei Can Barça vorzubereiten. Im Moment scheint es, dass der Kolumbianer aus Liverpool derjenige ist, der von der Sportdirektion am meisten bevorzugt wird, aber der Markt hat noch nicht begonnen.

Das bedeutet nicht, dass die Option Nico Williams ausgeschlossen ist, aber Barça könnte Schwierigkeiten haben, die Ausstiegsklausel für 58 Millionen zu bezahlen. Darüber hinaus hat der spanische Nationalspieler Freunde in der Kabine und eine gute Unterstützung für seine Ankunft... Obwohl Real Madrid auch den jüngsten der Williams-Brüder holen könnte. Luis Díaz, der Spanisch spricht, könnte sich leicht an die Kabine gewöhnen, ist aber in dieser Hinsicht eine weniger klare Wette.

Auch der Preis von Díaz ist nicht billig. Liverpool schätzt ihn auf 85 Millionen Euro, also steht Barça in dieser Hinsicht vor einem Dilemma: Raten Sie für den Kolumbianer oder zahlen Sie für den Spanier auf einmal. Hansi Flick und Deco mögen diese Option für fußballerische Bedürfnisse, aber es gibt auch andere Sichtweisen.

Andere Optionen billiger als Nico oder Luis Díaz für Barça

Es scheint, dass die billige Verpflichtung Marcus Rashford sein könnte, der junge Flügelspieler von Manchester United, der an Aston Villa ausgeliehen ist. Vor ein paar Jahren war er etwa sechs Monate lang einer der besten Spieler der Premier League, aber seine Unregelmäßigkeiten haben ihren Tribut gefordert. Das Problem in diesem Fall, da er ein wichtiger Spieler für United ist, ist sein Gehalt, das Barça nicht zahlen möchte.

Eine weitere Option ist Rafael Leão, der Gerüchten zufolge bei Laporta sehr beliebt sein soll und der von Mendes vertreten wird, der dem Barça-Präsidenten nahe steht. Obwohl es scheint, dass er immer mehr von der Verpflichtung des Kolumbianers überzeugt ist.

Barça könnte den Sommer mit der Rückkehr zur 1/1-Finanzregel überstehen, dann könnten sie viel in Neuverpflichtungen investieren, um den Kader von Hansi Flick zu verstärken. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich der deutsche Trainer weiterhin für La Masia entscheiden wird, um junge Talente zu fördern und den Wert des Kaders weiter zu steigern.

Es sollte angemerkt werden, dass Barça aufgrund des fortgeschrittenen Alters von Wojciech Szczęsny und der Verletzungsprobleme von Kapitän Marc-André Ter Stegen einen Torhüter brauchen könnte. Espanyols Joan Garcia wurde für diese Verstärkung ins Gespräch gebracht, was für die Fans etwas kontrovers sein könnte.