Liverpool-Fans reagieren auf den ersten Aufschrei der Reds in dieser Saison nach der Niederlage gegen Galatasaray

Liverpool erleidet nach zwei Niederlagen in Folge in der Premier League (1:2 gegen Crystal Palace) und der Champions League (0:1 gegen Galatasaray) die ersten echten Stolpersteine. Die Mannschaft von Arne Slot war im vergangenen Jahr in England nicht zu stoppen und schied in der Champions League nur im Elfmeterschießen gegen den späteren Sieger PSG aus.

In diesem Jahr stehen sie immer noch an der Tabellenspitze der Premier League. Nachdem sie im vergangenen Sommer jedoch mehr als 500 Millionen Euro für Neuverpflichtungen ausgegeben haben, scheinen sie nicht sofort zu funktionieren, und die Liverpool-Fans bereiten sich nun auf eine Übergangszeit vor, die länger und härter sein könnte als ursprünglich erwartet.

Die BBC fragte einige Fans, was sie von der Niederlage am Dienstag gegen Galatasaray hielten, und obwohl sie nur mit "einem zweifelhaften Elfmeter" verloren hatten, wie ein Fan betonte, waren sie nicht völlig überrascht von der Niederlage und "Liverpools Probleme waren von ihnen selbst verursacht".

"Schlechte und übereilte Entscheidungen können uns mehr als nur das Ergebnis kosten", sagte Dax, der jedoch "die Verletzungen von Alisson und Ekitike als Ergebnis schlechter Bälle unserer Spieler bezeichnete". Sukie meinte, dass das Team sowohl individuell als auch kollektiv unterdurchschnittlich war, und der einzige neue Spieler, der klick machte, war Hugo Ekitike. Sie hat das Gefühl, dass es eine Diskrepanz zwischen Slots Stil gibt, eine kleine und beständige Gruppe von Spielern einzusetzen, und all den neuen Spielern, mit denen er dieses Jahr arbeiten muss.

"Das sieht wieder so aus wie 2020/21, als wir in der Vorsaison die Meisterschaft gewonnen haben. Der Mangel an defensiven Optionen aufgrund mangelnder Stärke in der Tiefe und das übermäßige Vertrauen in die Offensive, um uns zu retten, hätten uns fast unsere Saison gekostet", sagt Ben, der weiß, dass es "noch zu früh ist, um den Panikknopf zu drücken, aber bei diesem Tempo wird es ein langer Weg sein, bis wir die Dinge im Januar klären können".

Und ein viel weniger ruhiger Fan namens Bradley sagte, er habe "diese Leistungen von Liverpool absolut satt und einige dieser Spieler sollten sich schämen", die nicht verstehen können, wie sie so viel Geld ausgeben und irgendwie noch schlimmer sein können. "Wenn nicht bald ein Heilmittel gefunden wird, muss Arne Slot hinterfragt werden."