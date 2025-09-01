Die Seifenoper von Aleksander Isak endet: Liverpool macht den drittteuersten Transfer aller Zeiten

HQ

Die Seifenoper mit Aleksander Isak, Newcastle und Liverpool in den Hauptrollen ist zu Ende. Liverpool hat sich endlich auf eine neue Rekordablösesumme für den schwedischen Stürmer geeinigt und sich bereit erklärt, 125 Millionen Pfund für den 25-Jährigen zu zahlen, eine Steigerung von 15 Millionen Pfund gegenüber dem ursprünglichen Angebot, das Liverpool im August abgelehnt hatte. Am letzten Tag des Marktes kann sich Isak, der sich nach der Ablehnung des ursprünglichen Angebots von Newcastle betrogen fühlte, endlich ausruhen, da er weiß, dass er keine Saison erleben muss, die von den Newcastle-Fans gehasst wird.

Obwohl der Deal noch nicht bekannt gegeben wurde, bestätigten mehrere Medien, darunter die BBC, dass sich beide Klubs auf die teuerste Verpflichtung eines Fußballers in der Premier League geeinigt haben (125 Millionen Pfund entsprechen 144 Millionen Euro, aber es könnten auch 150 Millionen Euro inklusive Add-Ons erreichen).

Damit ist es der drittteuerste Transfer aller Zeiten, nach den Verpflichtungen von Neymar (220 Millionen Euro) und Mbappé (180 Millionen Euro) durch PSG.

Anfang des Sommers zahlte Liverpool über 100 Millionen Pfund für Florian Wirtz und brach damit fast den Rekord im englischen Fußball. Neben Isak und Wirtz kaufte Liverpool Hugo Ekitike, Kerkez, Frimpong und Leoni und gab fast eine halbe Milliarde Pfund für Spieler aus, um die Abgänge von Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz und Darwin Núñez auszugleichen.