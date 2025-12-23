Liverpool-Bericht über Alexander Isaks Verletzung: Wird er es rechtzeitig für die WM-Play-offs in Schweden schaffen?

HQ

Liverpoool hat die schlimmste Nachricht für Alexander Isak bestätigt: Er hat sich das Bein gebrochen und wird mehrere Monate ausfallen. Der Verein bestätigte am Dienstag, dass der 26-jährige Stürmer sich erfolgreich einer Operation an einer Knöchelverletzung mit Wadenbeenbruch unterzogen hat.

In einer Pressekonferenz vor dem nächsten Premier-League-Spiel am Samstag gegen die Wolves beschrieb Trainer Arne Slot Van de Vens Angriff auf Isak als "rücksichtslos", was die Verletzung beim Sieg am vergangenen Samstag gegen Tottenham verursachte, direkt nachdem Isak erst sein zweites Premier-League-Tor für Liverpool erzielt hatte. "Wenn du so einen Tackling zehnmal machst, 10 Mal, besteht die Gefahr, dass der Spieler sich schwer verletzt", beschwerte sich Slot.

Für Liverpool müssen sie auf Isak verzichten, genau zu dem Zeitpunkt, als er begann, bedeutende Beiträge zu leisten. Doch die große Frage bleibt für Schweden, das sich nach einer miserablen Gruppenphase (sie erreichten nur dank ihres Nations-League-Präferenzplatzes die Play-offs) noch nicht für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hat.

Schweden spielt am 26. März gegen die Ukraine. Wenn sie gewinnen, treffen sie auf Polen oder Albanien, um einen der vier Europaplätze bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen. Wird er es rechtzeitig schaffen? Laut Arne Slot wird Isak für "ein paar Monate" ausfallen, was bedeutet, dass er pünktlich für die WM-Play-offs für Schweden eintreffen sollte, aber das hängt natürlich davon ab, wie schnell er sich erholt und selbst wenn er fit ist, wie schnell er die optimalste Form erreicht.