Little Nightmares 3 Vorschau: Es ist Little Nightmares in seiner besten Form, genau wie du es kennst und liebst

HQ

Verlieren wir keine Zeit und kommen wir direkt zur Sache. Mit Tarsier Studios, das die Zügel der Little Nightmares-Reihe abgegeben hat, und Bandai Namco, das den Staffelstab an Supermassive Games übergeben hat, fragst du dich vielleicht, was das für das kommende dritte Spiel der Serie bedeutet. Werden kreative Freiheiten genommen? Wird es sich von den Vorgängern unterscheiden? Wird sich die Stimmung und das Setting durch den Wechsel der Entwickler verändern?

Ich hatte die Gelegenheit, während meiner Zeit auf der Gamescom eine kleine Portion von Little Nightmares 3 zu spielen, und ich kann dir mit völliger Überzeugung sagen, dass nichts davon zutrifft. Little Nightmares 3 ist Little Nightmares in seiner besten Form, so wie du es kennst und liebst. Auch wenn der Name Supermassive diesen dritten Teil der Serie anführt, findest du unter der Oberfläche den Namen Tarsier Studios eingebrannt.

Little Nightmares 3 fühlt sich wie die richtige Weiterentwicklung und der Schritt nach vorne für die Serie an, mit einer Prämisse und einem Gameplay, die perfekt die Einfallsreichtum und das unheimliche Gefühl von Little Nightmares einfangen. Du wirst weiterhin eine 3D-Welt aus der seitlichen Perspektive erkunden, Monster und große Schurken umgehen, indem du dich versteckst und deren Sichtfeld meidest, während du Rätsel löst, Herausforderungen meisterst und Plattformen erklimmst, um neue Bereiche zu erreichen. Der Geist von Little Nightmares ist auch in diesem dritten Teil präsent. Aber lass uns nicht vom Thema abkommen. Kommen wir zu meinen Erfahrungen mit dem Spiel.

Werbung:

Ich hatte die Gelegenheit, das Candy-Factory-Level im Koop-Modus mit einem anderen Journalisten zu spielen. Das Ziel war dasselbe wie in jedem anderen Little Nightmares-Level: Ein Ziel erreichen, ohne entdeckt und brutal von einem Hauptgegner zerrissen zu werden, der in diesem Fall eine sehr unheimliche Frau mit einem Gesicht wie nach einer schlaflosen Woche war - und nicht im positiven Sinne. If you know what I mean.

Da es sich um eine Koop-Demo handelte, übernahm ich die Rolle von Alone, einer jungen Frau, die mit einem Schraubenschlüssel Dinge zerstört und neue Bereiche öffnet, indem sie Schrauben entfernt. Die andere Protagonistin, die mein Spielpartner steuerte, war Low, ein Mädchen, das mit Pfeil und Bogen Mechanismen wie Schalter aktiviert, die außerhalb ihrer Reichweite liegen.

Im Team überwanden wir viele Hindernisse, von einem elektrifizierten Wasserausbruch bis zu einem dunklen Raum voller Käfer, und standen der unheimlichen Frau gegenüber, die, sobald sie uns sah, in einen Zustand extremer Wut verfiel und auf uns zustürmte, um uns zu erwischen.

Werbung:

Das Gameplay war ziemlich einfach, aber mit einer Komplexität, die sich in den präzisen Timing-Anforderungen zur Lösung jedes Rätsels und jeder Herausforderung zeigt. Als ich die erste Begegnung mit der verrückten Frau hatte, war der unmittelbare Impuls, zu rennen, um in Sicherheit zu kommen. Aber nach ein oder zwei Toden lernt man ihre Bewegungen kennen und findet Wege, sich durch den Raum zu bewegen, indem man sich unter Schreibtischen und in Kisten versteckt, um ihre Sicht zu umgehen und unauffällig weiterzukommen.

Wieder einmal ist alles sehr im Stil von Little Nightmares. Das gilt auch für den Angstfaktor und die unheimliche Natur des Spiels; Little Nightmares 3 ist nicht direkt erschreckend oder beängstigend, aber es ist absolut verstörend und unheimlich, mit einer Atmosphäre, die dir eine Gänsehaut beschert, insbesondere wenn du einigen der Schrecken gegenüberstehst, die Supermassive im Spiel platziert hat.

Die Liebe zum Detail ist ebenfalls vorhanden und hat sich im Vergleich zu den vorherigen Teilen nicht verändert. Die Welt ist mit „Liebe" gestaltet und hat trotz der Perspektive, die nur die Hälfte der Welt zeigt, viel Tiefe. Die Hintergründe und die Atmosphäre gehören zu den beeindruckendsten und komplexesten Teilen, von denen viele dich fragen lassen, was genau vor sich geht, bevor du beschließt, dich wieder an die Arbeit zu machen und weiterzugehen, in dem bewussten Versuch, aus diesem Albtraum zu entkommen. Und das ist nur ein Eindruck, den ich aus meiner Zeit mit dem düsteren, trüben und gruseligen Candy-Factory-Level gesammelt habe. Jetzt gebe ich das Wort an Óscar weiter, damit er seine Eindrücke von der heller beleuchteten (aber nicht weniger verdrehten) Demo von Necropolis teilen kann.

Danke, Ben! Ich nehme an, du warst der Lucky Bastard, der den ganzen neuen Inhalt testen konnte, während ich mich mit dem ersten Kapitel des Spiels begnügen musste. Aber nun ja, das ist eben der Nachteil, wenn man nicht die Leitung hier hat. Und hey, keine harte Gefühle. Ich bin mehr als froh, die Demo von Necropolis gespielt zu haben.

Zur Kontextualisierung: Dies war das erste Spiel, das ich auf der Gamescom gespielt habe. Ich war an einem der Xbox-Stände, der, wie ich übrigens bemerkte, bei meinem Eintritt völlig dunkel war. Was gibt es Besseres, um den Tag auf einer Videospielmesse zu beginnen, als sich in ein Horrorspiel zu stürzen, in einem Stand, in dem man kein lebendes Wesen sieht?

Und das ganz allein! Im Gegensatz zu Ben hatte ich keinen Journalisten-Kollegen, den ich in die Fänge des wahnsinnigen Babys schieben konnte, um genug Zeit für meine Flucht zu gewinnen. Da stand ich also alleine in der Dunkelheit, und ich konnte mir keinen besseren Start in den Tag vorstellen, als so ängstlich zu sein, dass ich mich vor Angst beinahe totgeschlagen hätte. Und ich kam in den Stand, ohne ein Lebewesen zu sehen, aber sobald ich drin war und das Spiel begann...

Scherz beiseite, während Candy Factory dunkle und makabre Elemente des Horrors hervorhob, bietet Necropolis eine andere, aber ebenso unheimliche Atmosphäre. Necropolis präsentiert sich als eine verfallene Stadt, voll mit verlassenen Zahnrädern und Mühlen. Die Atmosphäre in diesem Kapitel ist dicht und bedrückend, verstärkt durch das ständige Geräusch von Klagen, vermischt mit dem Wind.

Vor der Kulisse von Sanddünen und alten Ruinen vermittelt dieses Level ein Gefühl zeitlosen Schreckens und Mysteriums, das der unheimlichen Atmosphäre, für die Little Nightmares so bekannt ist, treu bleibt. In dieser Demo beginnst du, verwirrt aufzuwachen, und nach ein paar Schritten befindest du dich nur noch in Sand und Stille, abgesehen von den entfernten Windgeräuschen und einer sehr beunruhigenden Musik.

Um die Rätsel zu lösen, musst du zwischen Low und Alone wechseln, wobei jede Figur einzigartige Fähigkeiten hat. Alones Schraubenschlüssel wird für Mechanismen und das Zerschlagen von Wänden verwendet, während Lows Bogen es ermöglicht, hohe Orte zu erreichen, Krähen zu verscheuchen und Käfer zu töten. Diese Mechaniken betonen den traditionellen Puzzle-Ansatz der Serie, aber das Spiel integriert auch neue Elemente, um die Komplexität zu erhöhen. Zum Beispiel konnte ich in der Demo meines Kapitels zukünftige Ergänzungen zum Spiel testen, wie die Krähenfeder-Regenschirme, die ich übrigens sehr cool fand.

Einer der Höhepunkte der Demo war die Begegnung mit Monster Baby, dem Hauptantagonisten dieses Kapitels. Wie ich bereits erwähnte, hatte ich, im Gegensatz zu Ben, keinen Journalisten-Kollegen, den ich dem riesigen, teuflischen Baby opfern konnte, wenn es brenzlig wurde. Also, je weiter ich in der Demo vordrang und dieses verdammte Wesen immer mehr auftauchte, desto stärker wurde der Drang, davon zu laufen.

Was mir wirklich gefallen hat, ist, dass dieses unheimliche Monster nicht nur als Feind dient, der dir Angst einjagt, sondern auch als Katalysator für die Handlung. In der letzten Szene der Demo (die mich wahrscheinlich am meisten erschreckt hat) sehen wir Monster Baby in Aktion: Es zerstört eine Wand und fängt anscheinend die Charaktere ein, die dann an einen neuen Ort gebracht werden. Dies ist ein klares Beispiel dafür, wie das Spiel effektiv Feinddesign und Schreckmomente mit narrativen Elementen kombiniert.

Ein weiteres hervorzuhebendes Detail ist, dass man überall, wo man hinsieht, Krähen findet, mit ihren Käfigen voller Federn und Knochen. Die Krähen, die traditionell Symbole für Tod und Vorzeichen in verschiedenen Kulturen sind, tragen zur düsteren Atmosphäre bei: Jedes Detail des Spiels, so unbedeutend es auch erscheinen mag, hat eine versteckte Bedeutung. Und wie in Bens Demo gab es auch in dem Kapitel, das ich gespielt habe, viele Käfer. Viele, versteht sich. Tatsächlich sind die Käfer und ihre Eier wiederkehrende Elemente, die an das Unbehagen aus dem ersten Little Nightmares-Spiel mit den Blutegeln erinnern. Diese Wahl der wiederkehrenden Bedrohungen verstärkt die thematische Kohärenz der Serie und das Gefühl des Horrors. Daher kann ich Ben nur zustimmen, wenn er sagt, dass der Geist von Little Nightmares mit diesem Spiel nicht verschwunden ist.

Und damit (wir wollen nicht zu viel verraten, damit du nicht zu viel erfährst), möchte ich folgendes sagen: Wenn du ein Fan bist, der nach mehr von den schaurigen Emotionen sucht, die dich in den ersten beiden Spielen gefesselt haben, wird dieser Teil in jeder Hinsicht deinen Erwartungen gerecht. Während der Gamescom 2024 konnten wir auch Reanimal (von den Machern von Little Nightmares 1 und 2) spielen, wo wir einen bewussten Versuch sahen, das Little Nightmares-Erlebnis mit neuen Elementen zu erweitern (wie einer viel freieren Kamerabewegung). Es fällt mir schwer, denselben innovativen Geist in Little Nightmares 3 zu erkennen (vielleicht schreiben wir einen Vergleichsartikel über beide Spiele). Für den Moment bleibt mir nur zu sagen, dass, wenn du ein Fan der beiden ersten Spiele bist und die Atmosphäre von Little Nightmares wieder erleben möchtest, dieses Spiel hält, was es verspricht. Es hält, was es verspricht. Und damit, einen Kuchen... Ben, ich übergebe dir das Wort.

Danke, Óscar. Es bleibt nicht viel zu sagen: Es ist klar, dass Supermassive mit Little Nightmares 3 einen Volltreffer gelandet hat. Die Frage ist jetzt, wann wir das Spiel in seiner Gesamtheit erleben und uns durch seine zahlreichen und gruseligen zusätzlichen Levels kämpfen können, während wir unser Leben vor einer Reihe neuer und furchterregender Antagonisten retten, in dem bewussten Versuch, aus diesem höllischen Limbo zu entkommen. Momentan ist Little Nightmares 3 für 2025 geplant, also bleib dran für weitere Informationen und Eindrücke zu dieser schaurigen Trilogie in den kommenden Monaten.