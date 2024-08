Reanimal Hands-On Vorschau: Was manche als "Unterschiede" bezeichnen könnten, fühlt sich für mich eher wie "Verbesserungen" an

HQ

Reanimal ist der mit Spannung erwartete neue Titel von Tarsier Studios, den Schöpfern der gefeierten ersten beiden Little Nightmares -Spiele. Das Spiel spielt in einer postapokalyptischen und verfallenden Welt und erkundet ein Universum, in dem Tiere, die einst Beute waren, wiederbelebt und in monströse, räuberische Kreaturen verwandelt wurden. Dieser Titel, eine Mischung aus psychologischem Horror und Erkundungsmechaniken, dreht sich um die Themen Reanimation und Verwandlung und lässt die Spieler in eine verzerrte und furchterregende Realität eintauchen.

Das Spiel folgt zwei Protagonisten, einem Mädchen und einem Jungen, die sich auf ein gefährliches Abenteuer durch dunkle und beunruhigende Umgebungen begeben. Ausgerüstet mit Tiermasken erkunden diese Charaktere eine zerstörte Stadt und andere trostlose Landschaften und sehen sich sowohl physischen als auch übernatürlichen Bedrohungen gegenüber. Die Spielmechanik verbindet Solo- und kooperative Erkundung und ermöglicht es den Spielern, zusammenzuarbeiten, um Herausforderungen zu meistern und die dunkle Geschichte des Spiels aufzudecken.

Mit einer visuellen Ästhetik, die von surrealistischem Horror inspiriert ist, und einem Design, das an die beiden vorherigen Spiele erinnert, erforscht Reanimal Themen wie Transformation, Tod und Wiederbelebung sowohl aus beunruhigender als auch aus origineller Sicht. Die Spieler können sich auf hybride Kreaturen, trostlose Landschaften und eine Erzählung freuen, die ihre Wahrnehmung der Realität und der Natur der Existenz herausfordert.

Reanimal entpuppt sich als eine natürliche und aufregende Weiterentwicklung des Universums, das das Studio mit seinen ersten beiden Spielen geschaffen hat. Während diese früheren Titel die Spieler mit ihrer klaustrophobischen Atmosphäre und beunruhigenden Welt in ihren Bann zogen, in der die feste Kamera ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses war, hebt Reanimal diese Formel mit einer ihrer bemerkenswertesten Innovationen auf eine ganz neue Ebene: eine viel freiere und dynamischere Kamera.

In Little Nightmares schränkte die feste Kamera die Bewegungsfreiheit der Spieler ein und trug zu einem ständigen Gefühl von Angst und Enge bei (was ideal für das Erlebnis war, das sie schaffen wollten). Reanimal verfolgt mit seinem Kamerasystem jedoch einen flexibleren Ansatz, der es den Spielern ermöglicht, ihre Umgebung freier zu erkunden. Diese erhöhte Freiheit verbessert nicht nur die Fähigkeit des Spielers, mit der Umgebung zu interagieren, sondern erhöht auch das Horrorerlebnis, indem sie einen umfassenderen Blick auf die furchterregenden Landschaften und Kreaturen bietet, die das Spiel bevölkern.

Ein weiterer markanter Aspekt von Reanimal ist der Fokus auf "Show, not Tell", eine Erzähltechnik, die es der Umgebung und den Ereignissen ermöglicht, die Geschichte zu vermitteln, anstatt sich auf umfangreiche Dialoge zu verlassen. Obwohl das Spiel zum ersten Mal in der Arbeit des Studios Dialoge einführt, behält es die Essenz der vorherigen Spiele bei, indem es eine dichte und rätselhafte Atmosphäre schafft.

Eine der wichtigsten Änderungen in Reanimal ist der Fokus auf kooperatives Gameplay. Während die ersten beiden Spiele in erster Linie ein Solo-Erlebnis boten, ist Reanimal so konzipiert, dass man es mit anderen genießen kann. Die Möglichkeit, mit einem anderen Spieler zu spielen, entweder lokal oder online, verleiht dem Horrorerlebnis eine neue Dimension. Der gemeinsame Bildschirm sorgt dafür, dass beide Spieler das Gleiche sehen, was die Immersion und das gemeinsame Gefühl des Schreckens erhöht.

Reanimal lässt die Spieler in eine Welt eintauchen, die die schlimmsten unserer Albträume mit einer visuell beeindruckenden Ästhetik verbindet. Der Einfluss von ikonischen Titeln wie Silent Hill zeigt sich im Design des Spiels. Die Spielwelt ist voller grotesker Kreaturen und Umgebungen, die von Stränden, an denen man keine einzige Leiche sieht, bis hin zu Sümpfen, in denen es von ihnen wimmelt (natürlich in Form von Leichen), und bietet ein visuell reichhaltiges und beunruhigendes Erlebnis.

Die Charaktere und Feinde in Reanimal wirken wie aus einem dystopischen Roman. Die animalischen Designs, inspiriert von einer düsteren Variante von Animal Farm, kombiniert mit humanoiden Feinden mit grotesken, verzerrten Gesichtern, tragen zu einer einzigartig schrecklichen Atmosphäre bei. Diese Vielfalt an Gegner- und Umgebungsdesigns verspricht, die Spieler bei der Erkundung jeder Ecke des Spiels in Atem zu halten.

Darüber hinaus sorgt die Verwendung von Unreal Engine 5 zur Entwicklung von Reanimal für atemberaubende und detaillierte Grafiken. Die Leistung dieser Grafik-Engine ermöglicht es Entwicklern, immersivere Umgebungen zu erstellen, Rätsel mit größerer Tiefe zu lösen und komplexere Feinde zu entwerfen. Dies verbessert nicht nur das visuelle Erlebnis, sondern bereichert auch die beklemmende Atmosphäre, die Tarsier Studios hervorragend zu schaffen vermag.

Während der Gamescom 2024 hatten wir auch die Möglichkeit, Little Nightmares III zu spielen. Auch wenn dieser dritte Teil von einem anderen Studio entwickelt wurde, ist es schwer, keine Vergleiche zu ziehen. Im Fall von Reanimal scheint das zentrale Thema die Verwandlung der Beute in ein Raubtier zu sein. Dieses Konzept wird durch die Wiederbelebung und Mutation von Tieren in monströse Kreaturen erforscht.

Die maskierten Charaktere, das Schiff und die Umgebungen in Reanimal erinnern an Elemente aus den vorherigen Spielen des Studios, aber mit einem düstereren Ansatz und einer direkteren Erzählung. Die Themen erinnern mich an Stephen Kings Pet Sematary. Das Symbol des weißen Kaninchens erinnert zum Beispiel an Alice in Wonderland und Donnie Darko, was auf die Erkundung alternativer Welten und eine Konfrontation mit dem Schicksal hindeuten könnte - Themen, die auch in der Erzählung der ersten beiden Spiele vorkommen.

Obwohl Reanimal keine direkte Fortsetzung der vorherigen Spiele des Studios ist, gibt es eindeutig eine spirituelle Verbindung zwischen ihnen. Tarsier Studios hat visuelle und thematische Elemente beibehalten, die mit ihren früheren Arbeiten in Resonanz stehen, aber Reanimal bietet eine umfassendere und kollaborativere Herangehensweise an den Horror und fühlt sich wie eine natürliche Weiterentwicklung des Stils an, der in ihren früheren Spielen zu sehen war. Die Einbeziehung von Dialogen und einer expliziteren Erzählung in Reanimal deutet darauf hin, dass das Studio bereit ist, neue Erzählmethoden im Horrorgenre zu erforschen und gleichzeitig eine Verbindung zu seinen Wurzeln aufrechtzuerhalten.

Mit Reanimal setzt Tarsier Studios nicht nur sein Vermächtnis von Horror und Abenteuer fort, sondern führt auch signifikante Verbesserungen ein, die seinen Ansatz neu definieren. Die Bewegungsfreiheit der Kamera, das kooperative Gameplay und die beeindruckende Grafikqualität heben das Spielerlebnis auf ein neues Niveau. Während wir auf seine Veröffentlichung auf PS5, Xbox Series X/S und PC warten, ist klar, dass Reanimal ein neuer Maßstab in den Horror- und Abenteuergenres werden wird. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Weg bist, dich deinen Ängsten zu stellen, verspricht Reanimal definitiv eine Erfahrung zu werden, die du nicht verpassen solltest.