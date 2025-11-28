Litauen erreicht eines der schnellsten Comebacks aller Zeiten: neun Punkte in neun Sekunden

HQ

Die FIBA-Weltmeisterschaftsqualifikation 2027 sorgt bereits für große Sensationen, darunter eine große Enttäuschung für Großbritannien, das eine der schnellsten Comebacks im Basketball erlebte. Litauen lag neun Punkte hinter Großbritannien mit 9,9 Sekunden bis zum Ende des Spiels... doch Ignas Sargiunas schaffte es, innerhalb von zehn Sekunden drei Dreier zu erzielen und von 80:87 den 89:88-Sieg zu sichern.

Der erste Dreier fiel in den 9,9 Sekunden vor Schluss und gab ihrem Team Hoffnung. Doch Großbritannien erzielte einen Freiwurf und kam weiter. Sargiunas erzielte 3,5 Sekunden vor Schluss einen weiteren Dreier, aber der Ballbesitz ging Großbritannien zu. Doch Carl Wheatle verfehlte den Pass unerklärlicherweise, und Sargiunas war schnell dabei, den Pass zu stehlen und aus fast der Mitte des Spielfelds zu schießen... und traf über die Sirene, als die Zeit abgelaufen war.

Dies ist erst das erste WM-Qualifikationsspiel der Serie, und Großbritannien hätte sich fast nicht qualifiziert, nachdem der British Basketball Federation von der FIBA wegen Verwaltungsfehlern suspendiert wurde. Sie waren kurz davor, Litauen zum ersten Mal zu schlagen, müssen es aber beim zweiten Aufeinandertreffen im nächsten Jahr erneut versuchen. Als nächstes steht Großbritannien eine Reise nach Reykjavik gegen Island an.