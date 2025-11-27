Die Qualifikationsrunden der FIBA-Weltmeisterschaft 2027 beginnen heute: alle Spiele für europäische Länder

HQ

Die Qualifikationsrunde für die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2027 beginnt heute, Donnerstag, den 27. November. Insgesamt kämpfen 80 Teams um die 31 Plätze für die Weltmeisterschaft 2027, neben Gastgebern Katar: 16 aus Afrika, 16 aus Amerika, 16 aus Asien und Ozeanien sowie 32 aus Europa.

Es wird sechs Fenster geben, zwischen November 2026 und März 2027, und am Ende des Prozesses werden es 5 Teams aus Afrika, 7 aus Amerika, 7 aus Asien und 12 aus Europa geben – eine Qualifikation, die auch für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gilt.

Qualifikationsprozess für die FIBA-Weltmeisterschaft 2027 für Europa

In Europa sind die 32 Teams aus Europa in acht Gruppen aufgeteilt. Jeder spielt zweimal gegeneinander, in Heim- und Auswärtsspielen, während der ersten drei Fenster. Dies sind die Spiele im ersten Fenster (Zeiten in CET, zentraleuropäischer Zeit; in einer Stunde weniger im Vereinigten Königreich).

Donnerstag, 27. November



Griechenland gegen Rumänien – Thessaloniki, Griechenland – 17:30 Uhr



Georgien gegen die Ukraine – Tiflis, Georgien – 18:00 Uhr



Montenegro gegen Portugal - Podgorica, Montenegro - 18:00 Uhr



Dänemark gegen Spanien - Farum, Dänemark - 18:30



Serbien gegen die Schweiz – Belgrad, Serbien – 19:00 Uhr



Türkei gegen Bosnien und Herzegowina – Istanbul, Türkei – 19:00 Uhr



Italien gegen Island – Tortona, Italien – 20:00 Uhr



Großbritannien gegen Litauen – 20:30



Freitag, 28. November



Ungarn gegen Finnland – Szombathely, Ungarn – 18:00 Uhr



Slowenien gegen Estland – Koper, Slowenien – 18:00 Uhr



Lettland gegen Niederlande – Riga, Lettland – 18:30



Kroatien gegen Zypern – Osijek, Kroatien – 19:00 Uhr



Deutschland gegen Israel – Neu-ulm, Deutschland – 19:30 Uhr



Tschechien gegen Schweden – Prag, Tschechien – 19:30 Uhr



Frankreich gegen Belgien – Rouen, Frankreich – 20:30



Polen gegen Österreich – Gdyina, Polen – 20:45



Sonntag, 30. November



Schweiz gegen Türkei – Fribourgh, Schweiz – 17:00 Uhr



Litauen gegen Italien – Klaipeda, Litauen – 17:30 Uhr



Island gegen Großbritannien – Reykjavik, Island – 17:45



Ukraine gegen Dänemark – Riga, Lettland – 18:00 Uhr



Portugal gegen Griechenland – Matosinhos, Portugal – 18:00 Uhr



Rumänien gegen Montenegro - Pitesti, Rumänien - 18:00 Uhr



Spanien gegen Georgien - La Laguna, Spanien - 19:45



Bosnien und Herzegowina gegen Serbien – Sarajevo, Bosnien und Herzegowina – 20:00 Uhr



Montag, 1. Dezember



Finnland gegen Frankreich – Espoo, Finnland – 17:30



Zypern gegen Deutschland – Limassol, Zypern – 18:00 Uhr



Schweden gegen Slowenien – Göteborg, Schweden – 19:00



Estland gegen Tschechien – Tallinn, Estland – 19:00 Uhr



Niederlande gegen Polen - Den Haag, Niederlande - 19:30



Israel gegen Kroatien – Riga, Lettland – 20:00 Uhr



Österreich gegen Lettland – Wien, Österreich – 20:20



Belarus gegen Ungarn - Mons, Belgien - 20:30



Das nächste Zeitfenster findet zwischen dem 23. Februar und dem 3. März 2026 statt. Die Gruppen sind wie folgt:

Gruppe A



Dänemark



Georgien



Ukraine



Spanien



Gruppe B



Griechenland



Montenegro



Portugal



Rumänien



Gruppe C



Serbien



Türkei



Bosnien und Herzegowina



Schweiz



Gruppe D



Großbritannien



Italien



Island



Litauen



Gruppe E



Kroatien



Deutschland



Israel



Zypern



Gruppe F



Lativa



Polen



Österreich



Niederlande



Gruppe G



Ungarn



Frankreich



Belgien



Finnland



Gruppe H



Slowenien



Tschechien



Schweden



Estland



Die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2027 findet vom 27. August bis 12. September 2027 in Katar statt. Deutschland, das in diesem Jahr ebenfalls Europameister wurde, wird die Krone nach einem Sieg gegen Serbien 2023 verteidigen.

