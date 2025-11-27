Die Qualifikationsrunden der FIBA-Weltmeisterschaft 2027 beginnen heute: alle Spiele für europäische Länder
Der Prozess für die Basketball-Weltmeisterschaft 2027 (und die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles) beginnt heute.
Die Qualifikationsrunde für die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2027 beginnt heute, Donnerstag, den 27. November. Insgesamt kämpfen 80 Teams um die 31 Plätze für die Weltmeisterschaft 2027, neben Gastgebern Katar: 16 aus Afrika, 16 aus Amerika, 16 aus Asien und Ozeanien sowie 32 aus Europa.
Es wird sechs Fenster geben, zwischen November 2026 und März 2027, und am Ende des Prozesses werden es 5 Teams aus Afrika, 7 aus Amerika, 7 aus Asien und 12 aus Europa geben – eine Qualifikation, die auch für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gilt.
Qualifikationsprozess für die FIBA-Weltmeisterschaft 2027 für Europa
In Europa sind die 32 Teams aus Europa in acht Gruppen aufgeteilt. Jeder spielt zweimal gegeneinander, in Heim- und Auswärtsspielen, während der ersten drei Fenster. Dies sind die Spiele im ersten Fenster (Zeiten in CET, zentraleuropäischer Zeit; in einer Stunde weniger im Vereinigten Königreich).
Donnerstag, 27. November
- Griechenland gegen Rumänien – Thessaloniki, Griechenland – 17:30 Uhr
- Georgien gegen die Ukraine – Tiflis, Georgien – 18:00 Uhr
- Montenegro gegen Portugal - Podgorica, Montenegro - 18:00 Uhr
- Dänemark gegen Spanien - Farum, Dänemark - 18:30
- Serbien gegen die Schweiz – Belgrad, Serbien – 19:00 Uhr
- Türkei gegen Bosnien und Herzegowina – Istanbul, Türkei – 19:00 Uhr
- Italien gegen Island – Tortona, Italien – 20:00 Uhr
- Großbritannien gegen Litauen – 20:30
Freitag, 28. November
- Ungarn gegen Finnland – Szombathely, Ungarn – 18:00 Uhr
- Slowenien gegen Estland – Koper, Slowenien – 18:00 Uhr
- Lettland gegen Niederlande – Riga, Lettland – 18:30
- Kroatien gegen Zypern – Osijek, Kroatien – 19:00 Uhr
- Deutschland gegen Israel – Neu-ulm, Deutschland – 19:30 Uhr
- Tschechien gegen Schweden – Prag, Tschechien – 19:30 Uhr
- Frankreich gegen Belgien – Rouen, Frankreich – 20:30
- Polen gegen Österreich – Gdyina, Polen – 20:45
Sonntag, 30. November
- Schweiz gegen Türkei – Fribourgh, Schweiz – 17:00 Uhr
- Litauen gegen Italien – Klaipeda, Litauen – 17:30 Uhr
- Island gegen Großbritannien – Reykjavik, Island – 17:45
- Ukraine gegen Dänemark – Riga, Lettland – 18:00 Uhr
- Portugal gegen Griechenland – Matosinhos, Portugal – 18:00 Uhr
- Rumänien gegen Montenegro - Pitesti, Rumänien - 18:00 Uhr
- Spanien gegen Georgien - La Laguna, Spanien - 19:45
- Bosnien und Herzegowina gegen Serbien – Sarajevo, Bosnien und Herzegowina – 20:00 Uhr
Montag, 1. Dezember
- Finnland gegen Frankreich – Espoo, Finnland – 17:30
- Zypern gegen Deutschland – Limassol, Zypern – 18:00 Uhr
- Schweden gegen Slowenien – Göteborg, Schweden – 19:00
- Estland gegen Tschechien – Tallinn, Estland – 19:00 Uhr
- Niederlande gegen Polen - Den Haag, Niederlande - 19:30
- Israel gegen Kroatien – Riga, Lettland – 20:00 Uhr
- Österreich gegen Lettland – Wien, Österreich – 20:20
- Belarus gegen Ungarn - Mons, Belgien - 20:30
Das nächste Zeitfenster findet zwischen dem 23. Februar und dem 3. März 2026 statt. Die Gruppen sind wie folgt:
Gruppe A
- Dänemark
- Georgien
- Ukraine
- Spanien
Gruppe B
- Griechenland
- Montenegro
- Portugal
- Rumänien
Gruppe C
- Serbien
- Türkei
- Bosnien und Herzegowina
- Schweiz
Gruppe D
- Großbritannien
- Italien
- Island
- Litauen
Gruppe E
- Kroatien
- Deutschland
- Israel
- Zypern
Gruppe F
- Lativa
- Polen
- Österreich
- Niederlande
Gruppe G
- Ungarn
- Frankreich
- Belgien
- Finnland
Gruppe H
- Slowenien
- Tschechien
- Schweden
- Estland
Die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2027 findet vom 27. August bis 12. September 2027 in Katar statt. Deutschland, das in diesem Jahr ebenfalls Europameister wurde, wird die Krone nach einem Sieg gegen Serbien 2023 verteidigen.