Linkin Park stellen neuen Remix bei der Champions League Finale Kick Off Show am 31. Mai vor

In den letzten Jahren hat es sich die UEFA zur Gewohnheit gemacht, den Sport auf "amerikanische Art" in ein globales Spektakel zu verwandeln, und das Champions-League-Finale am 31. Mai, eines der meistverfolgten Fußballspiele des Jahres, wird eine besondere Musikshow der amerikanischen Rockband Linkin Park haben.

Die Band hat heute einen Vorgeschmack auf das veröffentlicht, was sie auf das "UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi " (sic) bringen werden: einen Remix der alten Riffs der Band (wie Numb) mit "den Sehenswürdigkeiten und Klängen der UEFA Champions League". Oh Mann.

Linkin Park wurden in den frühen 2000er Jahren als Alternative-Rock-Band unter der Leitung von Sänger Chester Bennington bekannt, der 2017 durch Selbstmord starb. Aber im Jahr 2024 kehrte die Band mit der neuen Sängerin Emily Armstrong zurück, veröffentlichte ihr erstes Album seit 2017, From Zero, und startete eine laufende weltweite Tournee.

Champions League Das Finale findet am 31. Mai in der Allianz Arena in München statt, der Heimat des FC Bayern, wo heute Abend das Viertelfinal-Rückspiel gegen Inter ausgetragen wird.