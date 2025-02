Kendrick Lamar brachte ein ganzes Stadion dazu, bei der Halbzeitshow des Super Bowls "Not Like Us" zu singen Und er wurde von keinem Geringeren als Samuel L. Jackson vorgestellt.

Wir alle wussten, dass Kendrick Lamar uns bei der Halbzeitshow des Super Bowls gestern Abend ein paar Knaller geben würde, aber ein paar Leute fragten sich, ob er seinen Mega-Hit Not Like Us aus dem Jahr 2024 spielen würde. Der Track, der Lamars Beef mit Drake ein schnelles und gnadenloses Ende bereitete, ist seit Monaten ein Radiohit und eine Grammy-prämierte Single. Angesichts der Vorwürfe, die in dem Song gegen Drake erhoben wurden, stellte sich jedoch die Frage, ob Kendrick ihn spielen würde. Spoiler: Er tat es und es war unglaublich. Das gesamte Stadion entschied, auf welcher Seite der Fehde es stand, und der Song endete sogar damit, dass Serena Williams am anderen Ende der Bühne spazieren ging. Der von Samuel L. Jackson vorgestellte Auftritt von Kendrick Lamar war ein Auftritt für die Ewigkeit und enthielt auch weitere Gastauftritte, darunter SZA, der All the Stars aus dem Black Panther-Soundtrack sang.