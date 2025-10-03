Lille-Torhüter pariert im Europa-League-Spiel gegen die Roma drei Elfmeter in Folge

HQ

Der Lille Olympique Sporting Club (oder LOSC) ist eine der sieben Mannschaften, die die ersten sechs Punkte in der Europa League geholt haben. Gestern gelang es ihnen beim 1:0-Auswärtssieg gegen die Roma, bei dem die Franzosen in der sechsten Minute dank Hakon Arnar Haraldsson trafen und es dann schafften, die Roma in Schach zu halten... Darunter die Abwehr von drei Strafen in Folge.

Sie kamen in den letzten Minuten der zweiten Halbzeit nach einem Handspiel von Aissa Mandi. Artem Dovbyk sollte den Elfmeter schießen, vergab aber. Schiedsrichter Erik Lambrecht ordnete jedoch eine Wiederholung an, weil der VAR feststellte, dass Verteidiger Romain Perraud in den Strafraum eingedrungen war und den Ball nach der Parade zur Ecke geklärt hatte.

Dovbyk verfehlte dann erneut und schoss genau auf die gleiche Seite, aber der VAR stellte fest, dass Romas Torhüter Berke Özer ein Schritt nach vorne war. Matías Soulé hatte die Aufgabe, den dritten und entscheidenden Elfmeter zu schießen... und wurde wieder von Ozer gerettet. Der türkische Torhüter wehrte alle drei Elfmeter ab und ließ die Fans in Rom ungläubig zurück, und Roma-Trainer Gian Piero Gasperini sagte, dass er so etwas noch nie gesehen habe.

"So einen Elfmeter darf man in Europa nicht schießen"

Berke Ozer, der im vergangenen August nach Lille kam, als PSG Lucas Chevalier verpflichtete, wurde zum Helden des Spiels. "Niemand kann erwarten, dass er an einem Abend drei Elfmeter hält. Es war für mich wie in einem Traum." Heute hat natürlich auch die italienische Presse die weichen Schüsse von Dovbyk und Soule kritisiert. "So einen Elfmeter darf man in Europa nicht schießen", schrieb Corriere dello Sport (via FootMercato).

"Dovbyk verfehlte seinen ersten Schuss, dann machte er es mit seinem zweiten noch schlimmer. Dann hörte Soulés Einfallsreichtum mit einem weichen, ziellosen Schuss auf. Vor etwa einem Jahr nannte Gasperini, damals bei Atalanta, Lookman "den schlechtesten Elfmeterschützen, den ich je gesehen habe", vielleicht bis heute Abend", schrieb die italienische Zeitung.

