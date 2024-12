HQ

Einen Tag nach der Ankündigung, dass Sergio Pérez Red Bull Racing im kommenden Jahr verlassen wird, hat das Formel-1-Team seinen Nachfolger bekannt gegeben. Liam Lawson wurde zum zweiten Fahrer von Red Bull befördert, als Teamkollege des viermaligen Weltmeisters Max Verstappen.

Red Bull hat sich für den Neuseeländer Lawson, 22 Jahre alt, vom Schwesterteam Racing Bulls entschieden, das häufig als RB abgekürzt wird - oder Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, wenn Sie den Sponsor nennen möchten -, obwohl die korrekteste Art der Benennung RB Honda wäre, da es die Motoren des japanischen Unternehmens verwendet.

Racing Bulls, das auf Minardi zurückgeht, war zuvor als Scuderia Toro Rosso und später als Scuderia AlphaTauri bekannt, bevor es in der Saison 2024 umbenannt wurde. Obwohl RB seinen Sitz in Italien hat, ist es seit 2006 im Besitz des österreichischen Mischkonzerns Red Bull GmbH und agierte früher als Junior-Team, bevor es zu einem Schwesterteam in der Formel 1 wurde.

In der Saison 2024 stellte RB Honda Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo ein, aber er wurde im September entlassen und für den Rest der Saison durch Lawson ersetzt. Red Bull war von seiner Leistung beeindruckt (er ersetzte zuvor auch Ricciardo bei Face-Rennen, als er sich 2023 verletzte) und beförderte ihn in ihr Hauptteam - er sprang über Tsunoda, was die logische Wahl gewesen wäre - in der Hoffnung, den Konstrukteurstitel im nächsten Jahr zurückzuholen, nachdem er ihn aufgrund der schlechten Ergebnisse von Checo Pérez stark an McLaren und Ferrari verloren hatte.

"Liams Leistungen im Laufe seiner beiden Einsätze mit Visa Cash App Racing Bulls haben gezeigt, dass er nicht nur in der Lage ist, starke Ergebnisse zu erzielen, sondern dass er auch ein echter Rennfahrer ist, der sich nicht scheut, sich mit den Besten zu messen und als Sieger hervorzugehen", sagte Christian Hornder, Chef von Red Bull.

Gestern sagte Horner gegenüber SkySports, dass Pérez im gegenseitigen Einvernehmen gegangen sei und sich für ein Sabbatical von der Formel 1 entschieden habe.

"Es besteht kein Zweifel, dass es eine gewaltige Aufgabe ist, an der Seite von Max zu fahren, einem viermaligen Champion und zweifellos einem der größten Fahrer, die es je in der Formel 1 gegeben hat, aber ich bin sicher, dass Liam sich dieser Herausforderung stellen und im nächsten Jahr einige herausragende Ergebnisse für uns liefern kann", fügte Horner hinzu und hob auch die Geschichte von Red Bull hervor, Fahrer im Rahmen des Red Bull Junior Programms zu fördern.