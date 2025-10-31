Liam Lawson ist schuld an fast tödlichem Unfall mit Streckenposten in der Formel 1, so die mexikanische FIA

HQ

Liam Lawson wurde von der FIA für seine Beteiligung an seinem Beinahe-Zusammenstoß mit Formel-1-Streckenposten während des Großen Preises von Mexiko am vergangenen Wochenende verantwortlich gemacht, als er fast Streckenposten traf, die die Strecke überquerten. Lawson sagte, dass er "sie hätte töten können" und verstand nicht, warum sie in diesem Moment die Grenze überquerten.

Laut OMDAI, dem FIA-Gremium in Mexiko, war es jedoch Lawsons Schuld, dass er bei der doppelten gelben Flagge nicht langsamer genug war, die für die Streckenposten gehisst wurde, um die Trümmer einer früheren Kollision zwischen Carlos Sainz und Lawson selbst zu beseitigen (via Motorsport).

"Die Bilder zeigen deutlich, dass Fahrer Liam Lawson in Kurve 1 den Lenkradwinkel seines Autos beibehält, ohne seine Flugbahn zu ändern, obwohl die Streckenposten die Strecke überquerten, um auf ihren Posten zurückzukehren. Der Fahrer hat seine Linie trotz der offensichtlichen Anwesenheit von Streckenposten auf der Strecke nicht unterbrochen", sagte der mexikanische Motorsportverband in einer Erklärung.