Der Moment, in dem Liam Lawson in Mexiko fast einen Streckenposten trifft: "Ich hätte sie töten können"

Ein Zwischenfall beim Großen Preis von Mexiko-Stadt am Sonntag hätte beinahe zu einer Tragödie geführt, als zwei Streckenposten genau in dem Moment die Strecke überquerten, als Liam Lawson in die Kurve fuhr. Die Bilder, die von der Kamera im Cockpit des Formel-1-Fahrers aufgenommen wurden, zeigen, wie nah er vorbeifährt, und halten Lawsons Reaktion fest.

"Machst du Witze? Hast du das gerade gesehen? Ich hätte sie töten können", sagte Lawson (Racing Bulls) im Funk. Später, in der Pressekonferenz, sprach er darüber, was passiert ist. "Ich Ich kam mit einem neuen Satz harter Reifen raus, und dann kam ich in Kurve eins und da waren nur zwei Jungs, die über die Strecke fuhren. Ich hätte fast einen von ihnen getroffen, ehrlich gesagt, es war so gefährlich.

"Offensichtlich gab es irgendwo ein Missverständnis, aber das habe ich noch nie erlebt, und das habe ich in der Vergangenheit noch nicht wirklich gesehen. Das ist ziemlich inakzeptabel. Wir können nicht verstehen, wie man es auf einer Live-Strecke zulassen kann, dass Streckenposten einfach so über die Strecke laufen. Ich habe keine Ahnung, warum, ich bin sicher, dass wir eine Erklärung bekommen werden, aber das kann wirklich nicht noch einmal passieren."

Laut FIA waren diese Streckenposten auf der Strecke, weil sie die Nachricht erhielten, dass sich Trümmerteile auf der Strecke befanden, "am Scheitelpunkt dieser Kurve". Die Streckenposten wurden alarmiert und in Bereitschaft versetzt, um die Strecke zu betreten, sobald die Karte abgelaufen war. Allerdings war Lawson an die Box gekommen, das hat die FIA nicht berücksichtigt.

Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, die sich zu einer unaussprechlichen Tragödie hätte entwickeln können. Was könnte deiner Meinung nach die Ursache für diese Fehlkommunikation gewesen sein?