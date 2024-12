Es ist schwer, die vielen Superlative zu finden, die es braucht, um ein wahres Bild von den Flaggschiff-Modellen von LG zu zeichnen, wenn man die gefürchtete "abnehmende Rendite" berücksichtigt, d.h. dass es zwar gelegentlich Technologiesprünge nach vorne gibt, wir es aber mit vorsichtigen Iterationen zwischen den Buchstützen zu tun haben.

Das ist also wieder die Geschichte von zwei Dingen, die gleichzeitig wahr sind. Nein, LG macht nicht den erwähnten Sprung nach vorne im Vergleich zum G3, dem wir im letzten Jahr eine durchschlagende 10 gegeben haben, aber gleichzeitig wird von Jahr zu Jahr deutlicher, dass LG seinen engsten Konkurrenten bei den wichtigsten Parametern meilenweit voraus ist. Also ja, dieser LG G4 ist wieder ein Meisterwerk und der beste Fernseher, den wir dieses Jahr getestet haben (wenn auch in enger Konkurrenz zu Hisenses UX), aber Sie müssen nicht viel ausgeben, wenn Sie ein einigermaßen modernes OLED Evo -Panel haben. Zwei Wahrheiten.

Es gibt eine Reihe wichtiger Upgrades, auf die man verweisen kann, wie z. B. die zweite Generation der MLA-Technologie von LG, die wiederum die Helligkeit erhöht (oft als Schwäche von OLED-Panels genannt). Und natürlich gibt es einen neuen Prozessor, Alpha 11, der nur in der G-Serie verfügbar ist und eine Reihe von KI-Funktionen bietet, die Sie (könnten) interessieren. Aber dieses neue Panel verbessert nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbkalibrierung und den Kontrast, und es sind immer noch diese sehr grundlegenden Parameter, mit denen sich LG wirklich, wirklich wohl fühlt.

Zunächst einmal sind alle festen Größen vorhanden. Ein schlanker Rahmen, der nur 5,5 Zentimeter tief ist, ein praktischer Kabelkanal mit magnetischer Rückplatte, vier HDMI 2.1-Anschlüsse mit eARC, 120 Hz für Konsolen (oder sogar 144 Hz für die PC-Crowd) und eine Vielzahl von Technologien von G-Sync bis FreeSync Premium, von VRR bis ALLM und Dolby Vision. Es gibt einen dedizierten Gaming Mode, der die Latenz reduziert und Ihnen mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet, es gibt praktisch keinen Bildschirmrand rundherum. Dies ist ein Stück Premium-Kit, das beim Auspacken und Installieren sofort Überschwang ausstrahlt, und egal, ob Sie nüchtern darum herumlaufen oder nur Inhalte darauf erleben, es ist immens überzeugend.

Werbung:

Wie ich vor einiger Zeit in unserem Test der PS5 Pro erwähnt habe, habe ich die LG G4 65" als primäre Testplattform für diese Konsole verwendet, was bedeutete, dass ich mehr als üblich "Pixel-Peep" machen und grafische, granulare Unterschiede beobachten musste. Natürlich hilft das nicht, die Funktionsweise von WebOS 24 zu messen und abzuwägen oder wie müde ich von der gleichen alten Plastikfernbedienung bin, aber es hat mir nur neuen Respekt vor der Panel-Technologie von LG gegeben. Diese neue MLA-Technologie bedeutet, dass der G4 jetzt in der Spitze 3000 NITS erreichen kann, und obwohl diese Helligkeit in einigen Zonen sparsam eingesetzt wird, wirkt sie Wunder für die HDR-Leistung insbesondere in Spielen. Das sind 1000 NITS besser als beim G3, und es ist klar, dass LG sich auf den Vorwurf konzentriert hat, dass OLED-Panels in ihrem Kontrastverhältnis gedämpfter sind.

In Sachen HDR sollte man sich selbst einen Gefallen tun und den Filmmaker HDR -Modus von LG nutzen, und auch wenn einige Medien eine Helligkeit weit unter den von LG versprochenen 3000 NITS gemessen haben, hat unser Gerät 2321 NITS in einer bestimmten 10%-Zone gemessen, was sehr nahe dran ist. Wir haben auch Filmmaker HDR verwendet, um größere Delta-E Abweichungen zu finden, aber nach einer Handvoll Tests, die darauf ausgelegt waren, Abweichungen zwischen Quelle und Bild im Panel zu finden, erhielten wir einen Durchschnitt von knapp 1,3 - und ja, 100,1 % DCI-P3-Farbabdeckung. Kombinieren Sie das mit der Anti-Glare-Beschichtung von LG in dieser zweiten Generation von MLA-OLED-Panels und Sie haben ganz einfach das beste Panel, das wir je gesehen haben.

Und dann sind da noch diese KI-Funktionen, die das neue Alpha 11 ermöglicht. Wir sehen viele verschiedene Unterhaltungselektronik, die versuchen, unsere Nutzung durch künstliche Intelligenz zu "verbessern", und in diesem einzigartigen Fall haben wir Modi wie AI Picture Pro und AI Sound Pro, die sich beim Start als optional präsentieren. Sie können genauso gut AI Sound Pro jetzt abschreiben. LG macht natürlich jedes Jahr Verbesserungen, aber wenn man genug Geld für ein G4 im Sparschwein hat, verdient es ein Soundsystem, das mehr Platz, mehr Breite, mehr Tiefe hat. Wir haben es mit einem Sonos Arc Ultra getestet, aber selbst mit einer 100-Euro-Soundbar sind Sie besser dran.

Allerdings sollten Sie AI Picture Pro noch nicht abschreiben. Es scheint, als ob dieser Modus so konzipiert ist, dass er das Aufreißen des Bildschirms ziemlich hart verfolgt, und er funktioniert nicht sehr gut, wenn er beispielsweise mit einem PS5 Pro getestet wird. Aber bei SDR-Inhalten oder Streaming-Diensten, die damit durchkommen, komisch schlechte Bitraten und Qualität zu liefern, sieht es anders aus. Es ist ziemlich selten, dass eine KI-Funktion direkt empfohlen werden kann, und das muss sie auch nicht sein, aber es gibt Fälle, in denen sie ein besseres Bild erzeugt hat. Und das ist wild - und beängstigend.

Werbung:

Wo LG noch Arbeit vor sich hat, sind diese fast paratextuellen Elemente, Aspekte des Erlebnisses, die rund um das Erleben Ihrer Lieblingsinhalte auf diesem MLA-OLED-Panel existieren. Die Fernbedienung ist immer noch geradezu peinlich. Es ist funktional, täuschen Sie sich nicht, aber dieser Fernseher wird Sie mindestens 1.500 GBP kosten, wenn nicht mehr, und wie Sie diese Funktionen nicht in einem etwas schlankeren Formfaktor zusammenfassen oder einfach zwei verschiedene Fernbedienungen anbieten können, ist ein Rätsel. Ich habe mich mit WebOS 24 wohlgefühlt, obwohl ich immer noch das Gefühl habe, dass es an Rationalisierung, ein wenig Flair und einer Haltung mangelt. Das ist jedoch ein Kritikpunkt, der an fast jeden TV-Hersteller gerichtet werden kann, und das Betriebssystem ist hier funktionsfähig, ebenso wie die Fernbedienung.

Am Ende ist das Urteil aber ziemlich eindeutig. LG zieht hier meiner Meinung nach alle Register und liefert ein weiteres Flaggschiff ab, das auf fast jeder Ebene überzeugt. Es ist ein exquisites Vergnügen, dieses MLA-OLED-Panel zu betrachten, und es war eine der großartigen Erfahrungen des Jahres, die PS5 Pro zu testen, Dragon Age: The Veilguard und Call of Duty: Black Ops 6 zu spielen und die brillante Serie Sugar auf Apple TV+ zu sehen. Ein Geniestreich, nicht weniger.