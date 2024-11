Es hat sich als ziemlich schwierige Aufgabe erwiesen, eine indikative, definitive Punktzahl auf die PlayStation 5 Pro zu setzen. Diese Rezension wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft Teil einer Kaufentscheidung sein, da wir uns langsam auf die Veröffentlichung der nächsten Konsolengeneration zubewegen, und ob die Konsole ihren recht hohen Marktpreis tatsächlich wert ist, wird von einer Reihe ziemlich eigenartiger Parameter abhängen. Am wichtigsten ist vielleicht, dass es auch davon abhängt, wie breit die Unterstützung sein wird und wie sehr Entwickler die zusätzliche Leistung unter der Haube nutzen.

In erster Linie ist es wichtig zu beachten, dass das PS5 Pro wirklich, wie in wirklich, sich auf das bestehende Design-Framework stützt, das die PS5 bereits etabliert hat, und niemand etwas anderes erwartet hat. Es bedeutet jedoch auch, dass Sie, genau wie das PS4 Pro, viel Geld für ein Erlebnis bezahlen, das sich in vielen Aspekten ziemlich identisch anfühlt. Wenn die Konsole auf den Markt kommt, gibt es keine spezielle Begrüßung speziell für PS5 Pro -Besitzer, es heißt sogar "Willkommen auf PlayStation 5", und es gibt keine neuen Hintergrundbilder oder andere Software-Hinweise, die dich daran erinnern, dass du das Extra für diese Plattform ausgegeben hast.

Es ist eine Schande, dass Sony hier und da keine kleinen Unterschiede finden konnte, um ihre leidenschaftlichsten, engagiertesten Fans zufrieden zu stellen, und es gibt auch keinen wirklichen Hinweis in den Spielen, dass man auf einem Pro spielt. Zum Beispiel, Dragon Age: The Veilguard, dessen Performance Mode tatsächlich einer der überzeugenderen Fälle für PS5 Pro unter den Drittanbietern ist, es ist nur so, dass diese Grafikeinstellung besser aussieht, aber weder die Benutzeroberfläche des Spiels noch ein Sony-spezifisches Overlay sagen Ihnen, dass der Grund , warum es besser aussieht, darin besteht, dass Sie ein PS5 Pro haben - dies ist auch eine verpasste Gelegenheit, Ich denke.

Glücklicherweise gibt es unter der Haube bessere Nachrichten. Mark Cerny und Sony scheinen die Enthüllung der Konsole selbst verloren zu haben, mit Beispielen aus Spielen, die viel zu lange zurückliegen, bei denen die genannten Beispiele Upgrades gegenüber der PS5-Version desselben Spiels waren, bei denen das Konzept hinter der Identität der Konsole aber für die meisten Leute immer noch Sinn machte. In einer Welt, in der wir oft gezwungen sind, zwischen 60 Bildern pro Sekunde und einem soliden Grad an grafischer Detailgenauigkeit zu wählen, scheint es naheliegend, den Detailgrad zu erhöhen, den man mit der höheren Bildrate erreichen kann, auch wenn viele Entwickler beschlossen haben, Raytracing nur zu verbessern und sich scheinbar auf 30 Bilder pro SekundeQuality Mode zu konzentrieren.

Es gibt mehr PS, um sich um diese Aufgabe zu kümmern. Es mag derselbe AMD Ryzen Zen 2 -Chip mit 8 Kernen und 16 Threads sein, aber die RDNA-GPU hat 67 % mehr Recheneinheiten und der Konsolen-RAM ist 28 % schneller. Teraflops ist sicherlich eine ungenaue Metrik für die Berechnung der tatsächlichen Leistung, aber diese Angaben bedeuten, dass die GPU umgerechnet 16,7 Teraflops statt 10,23 Teraflops in der regulären PS5 produziert. Macht das einen echten Unterschied? Dazu kommen wir noch. Sie erhalten die gleichen 16 GB GDDR6-RAM und die gleiche benutzerdefinierte SSD, aber es gibt jetzt zusätzliche 2 GB DDR5-RAM, um ausschließlich konsolenbezogene Schnittstellenaufgaben zu erledigen, und Sie erhalten 2 TB anstelle von 825 GB. Das bedeutet auch, dass die Konsole nun 390 Watt statt 340 Watt verbraucht.

Die andere große Neuigkeit hier ist PlayStation Spectral Super Sampling oder PSSR. KI-basiertes Upscaling ist sicherlich nichts Neues, und in unterschiedlicher Gestalt schaffen es Nvidias DLSS und AMDs FSR, etwas Ähnliches zu tun, aber mit unterschiedlichen Ergebnissen und Ansätzen. Die Idee ist die gleiche; Das Spiel rendert das Bild mit einer niedrigeren Auflösung, und dann erhöht PSSR diese Auflösung durch KI-Bildverarbeitung, ohne die höhere Bildrate zu verlieren. Die verschiedenen Studios von Sony haben sich seit der Enthüllung von PSSR im September zur Implementierung von PSSR geäußert, und die meisten scheinen sich einig zu sein (aber könnten sie auch anders sein?), dass PSSR einen ziemlich signifikanten Unterschied in ihren Spielen einführt, wobei Insomniac zum Beispiel sagt, dass es einen viel höheren Detailgrad gibt, indem das Spiel mit einer niedrigeren Auflösung gerendert wird und PSSR das Bild auf 4K bringt. Naughty Dog hat auch gesagt, dass Vegetation erscheint insbesondere nach der PSSR-Implementierung glaubwürdiger.

Klingt doch ziemlich gut, oder? Ein Upscaler, den man nicht bemerkt und mit dem man mit einer höheren Bildrate spielen kann, ohne die Auflösung oder die Details negativ zu beeinflussen. Aber, wie ich eingangs sagte, ist es auf lange Sicht ziemlich schwierig zu sagen, ob dies die Spiele verbessert, auf die man sich besonders freut, oder ob die Unterschiede groß genug sind, um einen Kauf zu rechtfertigen. Wir können uns einzelne Testtitel ansehen, die PS5 Pro unterstützen (weil es in Zukunft in jedem einzelnen Spiel eine spezifische, manuelle Implementierung erfordert) und versuchen, ein wenig näher dran zu sein. Übrigens, in Bezug darauf, wie weit die Implementierung von PS5 Pro aufgegriffen wird, glaube ich nicht, dass es ein Problem sein wird. PS4 Pro war ziemlich erfolgreich und wurde von Dritten weitgehend angenommen, und es gibt keinen Grund, über PS5 Pro anders zu denken.

In Dragon Age: The Veilguard sehen wir das einfachste, aber auch recht überzeugende erste Beispiel für die Implementierung von PSSR im Performance Mode des Spiels, was dem gesamten Erlebnis einen ziemlich soliden Schub verleiht. Das Spiel hat es immer geschafft, seine 60fps zu halten, aber auf Pro ist die Schärfe und Detailgenauigkeit ein spürbarer Fortschritt, daran besteht kein Zweifel. Dies ist keine hochmoderne Ray-Tracing-Implementierung, aber für regelmäßige Gamer, die einfach nur eine Kombination aus Performance Mode und Quality Mode ohne Abstriche in beide Richtungen wollen, bietet Veilguard ein überzeugendes Verkaufsargument, das die meisten erkennen werden.

Aber wie gesagt, das ist sehr viel von Spiel zu Spiel. Guerrilla Games verwendet anscheinend eine neue Rendering-Methode in der PS5 Pro -Version von Horizon Forbidden West, die weder ein Schachbrettmuster ist, wie wir es von PS4 Pro kennen, noch PSSR, sondern die zusätzliche GPU-basierte Leistung verwendet, um ein benutzerdefiniertes Bild zusammenzustellen, und der Unterschied ist auch äußerst beeindruckend. Nein, wir haben keine Tour von Guerrilla Games wie IGN oder Digital Foundry bekommen, und in gewisser Weise mussten wir einfach nur durch die Spielwelt laufen und so detailliert wie möglich beobachten, aber hier gibt es einen klaren Unterschied - nicht in der Framerate, sondern in der Detailstufe, die damit einhergeht.

Final Fantasy VII: Rebirth und The Crew: Motorfest verfolgen einen aggressiveren Ansatz und kombinieren Grafikeinstellungen von PS5 in nur einem "Pro-Modus" auf PS5 Pro, und der Unterschied ist Tag und Nacht. Ich persönlich habe die meiste Erfahrung mit Rebirth, wo ich das Spiel in Performance Mode abgeschlossen habe, wo die Framerate des Spiels einigermaßen gut gehalten hat, aber wo man gezwungen war, eine Art Unschärfe aus matschigen grafischen Details zu akzeptieren, die aussahen, als wären sie mit Olivenöl bestrichen worden, als letzter Schritt in der grafischen Pipeline des Spiels. Auf dem PS5 Pro ist es wirklich so, als würde man ein anderes Spiel spielen, und das Gleiche gilt für The Crew: Motorfest.

Alan Wake 2 stellt einen subtileren Ansatz dar, bei dem die gleichen Modi beibehalten werden (wie in einer Reihe von Spielen), aber eine verbesserte Ray-Tracing-Leistung für Quality Mode eingeführt und mehr Quality Goodies in Performance gezogen werden. Das Spiel sieht besser aus, täuschen Sie sich nicht, aber es ist subtiler.

Ich könnte noch lange weitermachen, und wir müssen noch Demon's Souls, Marvel's Spider-Man 2, Dragon's Dogma 2 und viele andere berühren. Die Wahrheit ist, dass der Effekt unterschiedlich ist, aber sowohl ich als auch andere hier im Büro waren durchweg leicht beeindruckt davon, wie viel besser viele dieser Spiele jetzt aussehen, während sie 60 FPS beibehalten. Hier kommt die Konsole wirklich zur Geltung, und in Dragon Age: The Veilguard, Final Fantasy VII: Rebirth, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Gran Turismo 7 und vielen anderen hat man derzeit das Gefühl, dass die Konsole jeden Cent wert ist.

Aber das gilt einfach nicht für alle. Wie das Meme-Video von Jackfrags deutlich macht, sind granulare grafische Details eine knifflige Sache, da sich Ihre Augen schnell an das gewöhnen, was Sie spielen, und wo der Unterschied zwischen 30 und 60 Bildern pro Sekunde so deutlich ist, dass Sie nie wieder zurückkehren können (obwohl selbst dies überraschend umstritten ist), ist eine verbesserte Ray-Tracing-Leistung oder detailliertere Schatten oder eine verbesserte Klarheit der Vegetation viel schwieriger festzunageln. Die Wahrheit ist, dass das PS5 Pro, wie das PS4 Pro, für diejenigen gedacht ist, die nach diesen Dingen suchen, aber für sie bekommt man viel für sein Geld.

Und dann sind da noch die kleinen Dinge; Die Konsole ist genauso leise wie eine normale PS5 (wir haben sie allerdings mit einer relativ neuen verglichen - sie können nach einer Weile laut werden, wir wissen), sie wird kaum warm, der Controller ist immer noch geradezu erhaben und selbst vier Jahre nach dem Start der ursprünglichen PS5 sind wir auf keine offensichtlichen Mängel gestoßen. Aber während wir die kleinen Dinge loben, gibt es auch kleine Dinge, die erschüttern. Das Vertical Stand der Konsole nicht einzubeziehen ist beleidigend, und in einer "Pro"-Konsole fühlt es sich falsch an, das externe Laufwerk nicht im Paket zu enthalten. Ja, wir brausen in eine digitale Zukunft, aber gleichzeitig ist diese Konsole für diejenigen konzipiert, die alles wollen, und das Zubehör der Konsole zu unterteilen und trotzdem 700 Pfund dafür zu verlangen, fühlt sich einfach falsch an.

Sony hat hier wirklich eine High-Pro End-Konsole entworfen, daran besteht kein Zweifel, und in unserer Testsuite gibt es beeindruckende grafische Unterschiede. Darüber hinaus ist es nicht besonders groß, erzeugt keine spürbare Hitze oder Geräuschentwicklung, verfügt über 2 TB Speicherplatz und ist immer noch eine rundum fantastische Konsole. Es ist daher eine Schande, dass kleine Versuche, den Verbraucher zu drängen, indem sie etwas so Grundlegendes wie ein Vertical Stand weglassen, den Gesamteindruck hier verderben, und Sony hätte wirklich kleine Software-Macken in der Benutzeroberfläche einführen sollen, die einem Pro -Besitzer klar machten, dass sie das zusätzliche Geld ausgegeben haben. Nichtsdestotrotz ist dies ein solides Upgrade für die Art von Verbrauchern, die bereits ein Interesse an optimiertem Konsolenspiel haben, daran besteht kein Zweifel.