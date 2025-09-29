Lewis Hamiltons geliebte Bulldogge Roscoe ist leider gestorben

HQ

Letzte Woche wurde von Ferrari Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton enthüllt, dass seine geliebte und bei den Fans beliebte Bulldogge Roscoe leider sehr krank ist und derzeit im Koma liegt, nachdem er wegen einer Lungenentzündung behandelt wurde. Wir haben jetzt traurige Nachrichten zu berichten, die sich um diese Angelegenheit drehen.

Hamilton hat auf Instagram bekannt gegeben, dass Roscoe am Sonntag, den 28. September, leider verstorben ist. Der 12-jährige Hund soll "nie aufgehört haben zu kämpfen, bis zum Schluss", und mit diesem traurigen Tod hat Hamilton ein Statement geteilt, in dem er über den Einfluss spricht, den Roscoe auf sein Leben hatte.

"Nach vier Tagen an lebenserhaltenden Maßnahmen, in denen er mit aller Kraft gekämpft hatte, musste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden. Er hat nie aufgehört zu kämpfen, bis zum Schluss. Ich fühle mich so dankbar und geehrt, mein Leben mit einer so schönen Seele, einem Engel und wahren Freund geteilt zu haben. Roscoe in mein Leben zu holen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, für immer in Ehren halten. Obwohl ich Coco verloren habe, war ich noch nie damit konfrontiert, einen Hund einzuschläfern, obwohl ich weiß, dass meine Mutter und viele enge Freunde das getan haben. Es ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen und ich fühle eine tiefe Verbindung zu allen, die den Verlust eines geliebten Haustieres durchgemacht haben. Obwohl es so schwer war, ihn zu haben, war einer der schönsten Teile des Lebens, so tief zu lieben und im Gegenzug geliebt zu werden.

"Vielen Dank an euch alle für die Liebe und Unterstützung, die ihr Roscoe im Laufe der Jahre entgegengebracht habt. Es war etwas ganz Besonderes, das mitzuerleben und zu fühlen."

Hamilton ist regelmäßig dafür bekannt, dass er sich bei der Wahl seiner Kleidung und sogar bei seinem Helm an Rennwochenenden für Anliegen und Dinge einsetzt, die für ihn von Bedeutung sind, daher stellt sich die Frage, ob der Brite Roscoe beim bevorstehenden Großen Preis von Singapur, der an diesem Wochenende vom 3. bis 5. Oktober stattfindet, mit einer seiner Ausrüstung ehren wird.