Lewis Hamiltons Hund Roscoe liegt im Koma: Der Formel-1-Champion teilt eine herzliche Botschaft mit

HQ

Lewis Hamilton hat ein Foto seines Hundes Roscoe gepostet und ein besorgniserregendes Update über den Gesundheitszustand der 12-jährigen Bulldogge geteilt. Roscoe erkrankte vor kurzem an einer Lungenentzündung und wurde sediert, da er nach Luft rang, damit sie nach ihm sehen konnten. Sein Herz blieb dabei stehen, schaffte es aber, ihn ins Koma zu versetzen.

"Wir wissen nicht, ob er davon erwachen wird. Morgen werden wir versuchen, ihn aufzuwecken. Ich bin an seiner Seite und möchte euch allen für eure Gebete und Unterstützung danken", sagte Hamilton, der den Reifentest 2026 an diesem Wochenende in Mugello verpasste, aber durch Zhou Guanyu ersetzt wurde.

Roscoe ist in der Welt der Formel 1 ziemlich berühmt geworden und reist häufig mit dem britischen Fahrer um die Welt. Im Jahr 2023, als Hamiltons Skin zu Fortnite hinzugefügt wurde, erschien auch Roscoe im Spiel.

In dieser Saison hat der siebenfache Weltmeister im Alter von 40 Jahren Probleme bei Ferrari und denkt über seinen Rücktritt nach, aber jetzt sind alle seine Gedanken bei Roscoe. Hamilton ist nicht nur ein wahrer Champion des Sports, sondern auch ein bekannter Tierliebhaber, und natürlich spielt Roscoe eine große Rolle in seinem Leben. Hoffen wir, dass er durchkommt!