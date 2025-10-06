Lewis Hamiltons Fehler lässt ihn beim Singapur GP mit Fernando Alonso die Plätze tauschen

HQ

Schlechte Nachrichten für Lewis Hamilton, der beim Großen Preis von Singapur eine Strafe erhielt und vom siebten auf den achten Platz zurückfiel, was bedeutete, dass er erneut keinen Punkt für Ferrari brachte (er hat 48 Punkte weniger als sein Teamkollege Charles Leclerc gewonnen). Die Fünf-Sekunden-Strafe bedeutete, dass er die Plätze mit Fernando Alonso tauschte, der sich vom 15. auf den 8. Platz verbessert hatte und nur vier Zehntel hinter Hamilton ins Ziel kam. Nach der Strafe von Hamilton holte Alonso einige Punkte für Aston Martin.

Laut FIA hatte Hamilton gegen eine Regel verstoßen, nach der man ungebremst von der Strecke fahren darf. Der Brite hatte in den letzten vier Runden Probleme mit seinen Bremsen und "verließ die Strecke mehrmals ohne triftigen Grund", wie die Rennkommissare feststellten.

Wie Motorsport berichtet, war Fernando Alonso darüber sehr wütend: "Ich kann es verdammt noch mal nicht glauben", sagte Alonso viermal mit Aston Martin über Funk: "Ist es sicher, ohne Bremsen zu fahren?".

Alonso erklärte es später gegenüber DAZN: "Wenn man keine Bremsen hat, kann man nicht wirklich von der Strecke abkommen, denn wir müssen alle auf der Strecke bleiben, mit oder ohne Bremsen." Weder Hamilton noch Ferrari fochten die Entscheidung der Stewards an.