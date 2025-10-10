Lewis Hamilton ist gerührt von dem wunderschönen LEGO-Porträt von Roscoe, das von zwei Fans angefertigt wurde

HQ

Roscoe, Lewis Hamiltons geliebte Bulldogge, bei seinen Fans sehr bekannt, da er mit seinem Menschen zu all den lauten Formel-1-Rennen reiste, verstarb Ende September im Alter von 12 Jahren, nachdem er eine Penumonia erlitten hatte. Hamilton sagte, dass es die schwerste Entscheidung seines Lebens war, und die Fans schickten dem britischen Formel-1-Fahrer ihr Beileid und Tribut.

Eine dieser Ehrungen war so spektakulär, dass Hamilton damit in einem Instagram-Post posierte, der von LEGO selbst geteilt wurde, obwohl dieser nicht von der Firma stammt, sondern von zwei engagierten Fans, die ein riesiges Porträt von Roscoe mit LEGO-Steinen gemacht haben.

"Die Menge an Details ist unglaublich, und ich kann mir nicht vorstellen, wie lange es gedauert hat. Vielen Dank an Karen und Ilona, dass sie das gemacht und mir geschickt haben. Ich möchte mir auch einen Moment Zeit nehmen, um euch allen für die Liebe zu danken, die es seit Roscoes Tod gegeben hat. Es ist immer noch sehr schmerzhaft und wird für immer sein, aber all die Unterstützung hilft mir enorm, das durchzustehen", postete Hamilton.

"Viele von euch da draußen haben auch ein Haustier verloren, also weiß ich, dass Roscoe, wo immer er ist, jede Menge Freunde hat. Er ist von Liebe und guter Stimmung umgeben, genau wie zu Lebzeiten", fügte er hinzu.

Was halten Sie von dieser wunderschönen LEGO-Hommage an Roscoe, Lewis Hamiltons Hund?