Lewis Hamilton hat nach "schrecklichem" Rennen, in dem er Siebter wurde, Probleme mit Ferrari

HQ

Es gab große Erwartungen an den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton, der zu Ferrari wechselte, was für ihn nach mehr als einem Jahrzehnt bei Mercedes "die Erfüllung eines Traums" bedeutete. Nach fünf Rennen ist der 40-jährige Brite in der Fahrerwertung jedoch weit zurückgefallen: Er ist mit 31 Punkten Siebter, weit vor Führender Oscar Piastri (99 Punkte).

Hamilton liegt auch hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc, Fünfter in der Fahrerwertung, der in Saudi-Arabien als Dritter sein erstes Podium des Jahres erzielte. Hamilton wurde in Dschidda Siebter, sein bestes Rennergebnis nach fünf Grand Prix war ein fünfter Platz in Bahrain letzte Woche.

Für Hamilton war das Rennen "schrecklich, überhaupt kein Spaß" und er sagt, dass er "Schwierigkeiten hat, das Auto unter mir zu spüren", aber keine klare Antwort darauf findet, warum er inkonstant war. Sein größter Erfolg war der Sieg im Sprint in China, dem zweiten Grand Prix. Später verspielte er seine Pole-Position und wurde Sechster (via BBC).

Hamilton fügte hinzu, dass er das Gefühl hat, dass es zwei Wochen bis zum nächsten Rennen in Miami (2. bis 4. Mai) keinen Unterschied machen wird.