Lewis Hamilton hat sich am ersten Tag bei Ferrari einen Traum erfüllt

Lewis Hamilton hat offiziell seine Karriere bei Ferrari begonnen. Der Wechsel des siebenmaligen Weltmeisters von Mercedes zu Ferrari, der die Welt der Formel 1 schockierte, wurde vor fast einem Jahr bekannt gegeben, und heute ist der erste Tag des 40-jährigen Briten in der Scuderia.

"Es gibt Tage, an die man sich für immer erinnern wird, und heute, mein erster als Ferrari-Fahrer, ist einer dieser Tage", sagt Hamilton in einem Social-Media-Post und gesteht, dass "ein Teil von mir immer an diesem Traum festgehalten hat, in Rot zu fahren". "Heute beginnt eine neue Ära in der Geschichte dieses legendären Teams, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben werden."

Hamilton hat Carlos Sainz Jr. abgelöst (der bei Ferrari sehr beliebt ist, wie seine Fans deutlich machten) und wird der Teamkollege von Charles Leclerc. An seinem ersten Tag in Maranello traf er Teamchef Fred Vasseur und Ferrari-CEO Benedetto Vigna. Das Testen von Autos, die Unterstützung von Meetings und Briefings werden Hamiltons Zeit vor dem Formel-1-Saisondebüt am 16. März in Australien ausmachen. Einen Monat zuvor, am 18. Februar, wird er zusammen mit allen Teams beim Formel-1-Event in London dabei sein.

Hamiltons letzten Formel-1-Fahrertitel holte er 2020. Seitdem wird die Formel 1 von Max Verstappen dominiert. Aber Hamilton wird in seinem neuen Team sicherlich den Titel anpeilen...