Lewis Hamilton crasht mit seinem Ferrari bei seinem zweiten Test und kommt unverletzt davon

Lewis Hamilton wurde letzte Woche offiziell ein Formel-1-Ferrari-Fahrer, als er seine ersten Fotos in Rot postete und dabei aufgenommen wurde, wie er das Auto auf der Rennstrecke in Maranello ausprobierte. Diese Woche fand Hamiltons zweiter Ferrari-Test in Montmeló, Barcelona, statt... Und es endete nicht allzu gut.

Wie The Race berichtete, hatte Hamilton während des Tests am Mittwoch einen Sturz. Er krachte in die Leitplanken und blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto aus dem Jahr 2023 wurde schwer beschädigt und musste mehrere Stunden lang zur Reparatur gebracht werden. Sein Teamkollege Charles Leclerc hatte ihn bereits gefahren.

Es sind keine Aufnahmen des Unfalls aufgetaucht, da der Test hinter verschlossenen Türen stattfindet. Laut Motorsport Italy wird das Auto repariert und der Test kann fortgesetzt werden, so dass Hamilton sich mit den Ferrari-Autos vertraut machen kann. Das Auto für 2025 ist jedoch noch nicht fertig: Es wird am 19. Februar erstmals gezeigt. Er wird ihn erstmals beim Vorsaisontest in Bahrain Ende Februar fahren. Die Saison beginnt mit dem Großen Preis von Australien am 14. und 16. März.