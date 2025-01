Lewis Hamilton fährt zum ersten Mal Ferrari

HQ

Nachdem Lewis Hamilton die Fans mit seinen ersten Bildern vor dem Ferrari-Hauptquartier begeistert hatte, wurde er heute zum ersten Mal in einem Formel-1-Ferrari-Auto gesehen. Es ist Teil des "Immersionsprogramms", damit sich der siebenfache Weltmeister mit den Trainingsmöglichkeiten der Scuderia vertraut macht.

Hamiltons erste Runden auf der Strecke in Fiorano, neben dem Hauptsitz des Unternehmens in Maranello, wurden am frühen Morgen in einem SF-23 gedreht. Trotz des dichten Nebels warteten viele 'tifosi ' bereits darauf, Hamilton als Erste mit einem Ferrari Rennen fahren zu sehen.

Hamiltons Wechsel zu Ferrari bedeutet auch, dass er wieder mit seiner ehemaligen Trainerin und Physiotherapeutin Angela Cullen zusammenkommen wird. Sie lernten sich 2016 bei Mercedes kennen, und Hamilton hat sie für Project 44 rekrutiert, ein Unternehmen, das von Hamilton gegründet wurde, um Ferrari zu unterstützen. "Sie war eines der größten Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind", sagte Hamilton, als er von F1.com ausgewählt wurde.

Lewis Hamiltons intensive erste Woche bei Ferrari

Montag war der erste Tag des 40-jährigen Briten bei Ferrari. Am Dienstag posteten er und Ferrari seine ersten Bilder in Rot. Am Mittwoch wurde der neue Helm enthüllt. Nach so vielen - und unglaublich erfolgreichen - Jahren bei Mercedes ist es schockierend zu sehen, dass Hamilton Rot und Gelb trägt.

Um Ferraris Auto für 2025 zu sehen, müssen wir noch ein wenig warten, auf das F175 Live-Event in London am 18. Februar.