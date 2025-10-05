Lernen Sie Maple, Zayu und Clutch kennen, die Maskottchen der Weltmeisterschaft 2026

HQ

Die FIFA unternimmt neue Schritte im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 im kommenden Sommer, die erstmals in drei Ländern (USA, Mexiko und Kanada) ausgetragen wird. Vor zwei Tagen enthüllten sie den Ball mit dem Namen Trionda und auch ihr erstes offizielles Videospiel, FIFA Heroes, mit den drei Maskottchen der Weltmeisterschaft.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 werden drei verschiedene Maskottchen zu sehen sein, um den drei Gastgeberländern gleichermaßen Tribut zu zollen. Es handelt sich um Ahorn, den Elch, der Kanada, Zayu, den Jaguar, der Mexiko repräsentiert, und Clutch, den Weißkopfseeadler.

"Als Streetstyle-liebender Künstler, Musikliebhaber und engagierter Torhüter fand Maple seinen Sinn durch Kreativität, Widerstandsfähigkeit und kompromisslose Individualität", sagt die FIFA über den Elch, der offenbar als Torwart spielt. Zayu verkörpert die mexikanische Kultur durch Tanz, Essen und Tradition und spielt als Stürmer. Clutch, der Weißkopfseeadler, ist ein Mittelfeldspieler und "vereint die Menschen, wo immer er hingeht".

Wenn die Weltmeisterschaft 2026 drei Maskottchen hat, könnte die Weltmeisterschaft 2030 den gesamten Zoo haben, da sie in sechs Ländern stattfindet (Spanien, Portugal, Marokko und einige Eröffnungsspiele werden in Argentinien, Uruguay und Paraguay ausgetragen).

Die FIFA verkauft bereits offizielle Trikots mit den Maskottchen. Wir finden sie irgendwie niedlich, aber sie werden Naranjito nicht als das originellste WM-Maskottchen aller Zeiten entthronen, und er sollte besser 2030 zurückkehren. Was halten Sie von den Maskottchen der Weltmeisterschaft 2026?