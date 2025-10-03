Fußballfans können sich freuen: Ein neues FIFA wurde angekündigt

EA und FIFA konnten sich in finanziellen Fragen nicht einigen, was dazu führte, dass EA die Marke nach drei Jahrzehnten Zusammenarbeit hinter sich ließ. Stattdessen wurden die Fußballfans mit EA Sports FC bekannt gemacht, und es scheint sehr undramatisch gewesen zu sein, da sich die Serie wie nie zuvor verkaufte.

Aber... Wie Sie vielleicht anhand der Schlagzeile erraten haben, wurde eine neue FIFA angekündigt. Aber es ist nicht ganz dasselbe, wie Sie es vielleicht gewohnt sind. Das neue Spiel heißt FIFA Heroes und wurde nun mit einem Trailer präsentiert, der völlig frei von jeglichem Gameplay ist.

Wer auf strikten Realismus gehofft hatte, wird jedoch enttäuscht sein. Im neuen FIFA spielen wir jetzt anscheinend 5v5 mit "den offiziellen FIFA-Maskottchen, den größten Ikonen des Fußballs und deinen fiktiven Lieblingscharakteren aus kultigen TV-Shows und Filmen". Christian Volk, Head of Esports bei FIFA, kommentiert:

"Mit FIFA Heroes können Fans ein Multiversum-Team zusammenstellen: Sie mischen ihre geschätzten fiktiven Helden, Lieblingsspieler und unsere eigenen Maskottchen. Wir vermitteln einer neuen Generation die Liebe zum Fussball und lassen gleichzeitig die Nostalgie und den Spaß für Familien und ältere Spieler, die mit FIFA aufgewachsen sind, wieder aufleben."

Wenn du also mit FIFA aufgewachsen bist und schon immer davon geträumt hast, mit den Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 Maple the Moose (Kanada), Zayu the Jaguar (Mexiko) und Clutch the Bald Eagle (USA) Fußball zu spielen, ist FIFA genau das Richtige für dich.

FIFA Heroes wird 2026 für Android, iOS, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.

HQ