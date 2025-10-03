FIFA enthüllt den Ball für die Weltmeisterschaft 2026 mit dem Namen Trionda

HQ

Die FIFA hat heute den Spielball für die Weltmeisterschaft 2026 vorgestellt, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird. Aus diesem Grund wird das Spiel in drei Farben zu Ehren der drei Gastgeberländer mit einem Namen auf Spanisch ausgetragen. Irgendwie.

Die FIFA hat es Trionda genannt, was mit "drei Wellen" übersetzt werden kann. Die drei Farben Rot, Blau und Grün zeigen auch einige nationale Motive (das kanadische Ahornblatt, einen mexikanischen Adler und einen Stern für die Vereinigten Staaten), mit einigen zusätzlichen goldenen Verzierungen, die eine Hommage an den FIFA-WM-Pokal darstellen.

Der interessanteste Aspekt des Balls befindet sich jedoch im Inneren: ein Bewegungssensor-Chip, der genaue Daten über die Bewegung des Balls an die VAR-Offiziellen sendet, einschließlich Abseits. Die FIFA prahlt auch damit, dass der Ball "absichtlich tiefe Nähte hat, die eine optimale Flugstabilität erzeugen, indem sie einen ausreichenden und gleichmäßig verteilten Luftwiderstand gewährleistet, während der Ball durch die Luft fliegt", und einige geprägte Symbole, die den Grip beim Schlagen bei nassen oder feuchten Bedingungen erhöhen.

Spieler wie Leo Messi (auch wenn er zögert, dass er es bis zum nächsten Sommer schafft), Jude Bellingham und Lamine Yamal haben bereits mit der Trionda für Adidas posiert. Gefällt Ihnen das Design des Balls für die Weltmeisterschaft 2026?