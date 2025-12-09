Leo Messi gewinnt zum zweiten Mal in Folge die MLS-MVP-Auszeichnung

HQ

Leo Messi gewann zum zweiten Mal in Folge die MLS-MVP-Auszeichnung, doch diesmal, anders als im Vorjahr, gelang er gemeinsam mit dem MLS-Championshiop: Inter Miami gewann erstmals die Major League Soccer und besiegte am Samstag die Vancouver Whitecaps mit 3:1. Sie taten es, nachdem sie in der regulären Saison und in den Playoffs 101 Tore erzielt hatten – die meisten Tore eines MLS-Teams aller Zeiten.

Messi erzielte zudem 15 Tore in der Postseason, die meisten aller Spieler in der Geschichte der nordameikonischen "Fußball"-Liga, erzielte sechs Tore und gab neun Vorlagen. Genug Erfolge, um am Dienstag die MVP-Auszeichnung zu erhalten, die ihm bei einer Zeremonie überreicht wurde.

Messi ist der erste Spieler in der MLS-Geschichte, der zwei MVP-Titel in Folge gewann, und erst der zweite, der zwei gewann, nach Preki in den Jahren 1997 und 2003. Der 38-jährige Argentinier ist bis 2028 bei Inter Miami unter Vertrag, sodass er die große Transformation der MLS erleben wird, die ihren Kalender komplett umstellt, um sich an die europäischen Ligen und die Transfermärkte anzupassen (die Saisons laufen vom Spätsommer bis zum späten Frühling im folgenden Jahr, statt im Kalenderjahr).