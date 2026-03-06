Leo Messi besucht Donald Trump im Weißen Haus: sein Gesicht, wenn er Ronaldo erwähnt

HQ

Lionel Messi und das gesamte Inter Miami-Team besuchten am Donnerstag das Weiße Haus, wo Donald Trump eine Veranstaltung veranstaltete, um den MLS-Siegern in der vergangenen Saison Tribut zu zollen, was es zum ersten Mal macht, dass das Weiße Haus die Gewinner des Fußballwettbewerbs einlädt (das passiert meist jedes Jahr bei NBA-, MLB- oder NFL-Meistern).

Tatsächlich sagte Trump, es sei sein Sohn Barron gewesen, der gesagt habe, Messi komme nach DC. "Er ist ein großer Fan von dir. Er hält dich für einen großartigen Menschen, und ich denke, du hast dich vor einer Weile kennengelernt", sagte Trump über seinen Sohn. "Er ist ein großer Fan von Ihnen und ein Herr namens Ronaldo", fügte der US-Präsident hinzu, wobei einige Lacher zu hören waren und Messi nervös lächelte. "Cristiano ist großartig, du bist großartig, einige großartige Sportler in diesem Sport."

Trump fügte außerdem hinzu, dass Messi "vielleicht besser sei als Pelé", den Trump beobachtet habe, "weil er alt ist", und dankte Messi dafür, in Miami zu spielen, obwohl er überall auf der Welt hätte hinkommen können. In derselben Pressekonferenz informierte er den Stand des Krieges im Iran.

Letztes Jahr, in seiner vollen MLS-Saison, half Messi Inter Miami, ihren ersten MLS-Titel zu gewinnen, und der Argentinier war der erste Spieler, der zwei Jahre in Folge zum MVP gewählt wurde. Die MLS-Saison 2026 (die letzte volle Saison , die innerhalb eines vollen Kalenderjahres stattfindet) hat gerade begonnen, wobei Miami das Eröffnungsspiel gegen LAFC verlor und ihr zweites mit Orlando City gewann. Sie sollen am Samstag in Washington DC gegen DC United spielen.

Inter Miami wird in einem Monat sein neues Stadion namens Nu Stadium eröffnen.