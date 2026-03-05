Inter Miami stellt sein neues Stadion namens Nu Stadium vor, mit Kapazität und Eröffnungstermin

HQ

Inter Miami hat den Namen für ihr neues Stadion bekannt gegeben, das in einem Monat, am 4. April, für ein Spiel zwischen Inter Miami und Austin eröffnet wird. Früher bekannt als Miami Freedom Park, wird das Stadion, dessen Bau 2023 in der Nähe des Miami International Airpot begann, nach einer Partnerschaft mit der brasilianischen Bank Nubank den Namen Nu Stadium tragen.

Das Stadion wird eine Kapazität von 26.700 Sitzplätzen haben und den größten Parkplatz aller MLS-Stadions bieten. Das Stadion wird außerdem Konzerte, Firmen- und Privatveranstaltungen beherbergen und sogar eine Premium-Lounge für 770 Personen bieten, die die Spieler durch einen Glastunnel beobachten können, während sie von den Umkleideräumen zum Spielfeld gelangen.

"Das Nu Stadium wird die Heimat der Inter Miami-Familie sein und ein Ort, der jeden, der es besucht, an die Freiheit zu träumen erinnert", sagte David Beckham, Miteigentümer des Clubs. Die Partnerschaft mit Nubank bedeutet außerdem, dass die offiziellen Trikots das Logo der Bank tragen werden.

Inter Miami wird diesen Monat seine letzten Spiele im Chase Stadium in Fort Lauderdale austragen, bevor es in dieses neuere Football-Stadion zieht, eine der größten "Fußball"-Investitionen des Landes, für die aktuellen Meister der Major Soccer League.