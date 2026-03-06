Trump ruft die Kurden dazu auf, den Iran anzugreifen | 7. Tag

HQ

Es ist eine Woche vergangen, seit der Konflikt im Iran begonnen hat. Eines der heutigen Highlights: Präsident Donald Trump hat iranisch-kurdische Streitkräfte im Irak ermutigt, Angriffe innerhalb Irans zu starten, was eine Ausweitung des anhaltenden Konflikts signalisiert, der bereits Angriffe in Israel, den Golfstaaten, Zypern, der Türkei und dem Indischen Ozean gesehen hat. Zur Möglichkeit, dass die iranisch-kurdischen Streitkräfte in den Iran eindringen könnten, sagte Trump gegenüber Reuters, er unterstütze kurdisches Handeln: "Ich finde es wunderbar, dass sie das wollen, ich wäre ganz dafür."

Iranisch-kurdische Kämpfer // Shutterstock

Trotz Trumps Äußerungen betonte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass die amerikanischen Ziele sich nicht ausgeweitet haben und weiterhin darauf ausgerichtet sind, Irans Raketen- und Marinefähigkeiten zu deaktivieren. Beamte betonten, dass die USA über ausreichende Munition verfügen, um die Kampagne aufrechtzuerhalten, während Israel weiterhin einen groß angelegten Angriff auf die Teheraner Infrastruktur fortsetzt und iranische Drohnen Golf- und regionale Standorte angreifen.

Unterdessen verschärfen sich die regionalen Spannungen. Aserbaidschan berichtete, dass iranische Drohnen seine Grenze überschritten, Zivilisten verletzten und vor Vergeltungsmaßnahmen warnten, und die Hisbollah forderte die Bewohner nahe der Nordgrenze Israels zur Evakuierung auf, da Tausende Zivilisten aus Süd-Beirut flohen. Der Konflikt hat im Iran über 1.200 Todesopfer, darunter Schulkinder, und Dutzende im Libanon gefordert, wobei Energieversorgung und globale Logistik zunehmend gestört werden...