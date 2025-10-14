HQ

Björn Borg, einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, hat trotz seiner ungewöhnlich kurzen Karriere (er gewann 11 Grand Slams in Wimbledon und Roland Garros, bevor er mit 26 Jahren in den Ruhestand ging) seinem 22 Jahre alten Song Leo Borg, der gerade sein zweites ATP-Match überhaupt gewonnen hat, gegen Sebastian Ofner bei den BNP Paribas Nordic Open die Leidenschaft für den Tennissport eingeflößt. Auch bekannt als Stockholm Open, ein Turnier, das sein Vater 1980 gegen seinen größten Rivalen John McEnroe gewann.

Leo Borg, Sohn von Björns dritter Frau Patricia Östfeld, steht auf Platz 633 der ATP-Rangliste. Leider stoppten Verletzungen seine Entwicklung im ATP-Zirkus, und er trat hauptsächlich auf der ITF World Tennis Tour an. Es ist sein zweiter Sieg überhaupt bei einem ATP-Turnier, der erste war gegen Elias Ymer bei den Nordea Open im Juli 2023, ebenfalls in Schweden.

Im Jahr 2023 erreichte er einen Bestrang von 334. "Mein erster Sieg in Stockholm ist etwas ganz Besonderes. Ich habe mich wirklich gesteigert und bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Ich habe das Niveau, aber die Konstanz war nicht meine beste Seite. Ich habe wirklich an meinen Sachen gearbeitet, und ich habe mich heute wirklich gesteigert und mir und den Tennisleuten gezeigt, dass ich wirklich hierher gehöre", sagte er.

Borg ging mit einer Wildcard in das Turnier und wird als nächstes auf einen viel stärker belasteten Gegner treffen, Denis Shapovalov (Nr. 23 der Weltrangliste) in der zweiten Runde.

Letzten Monat veröffentlichte Björn Borg seine Erinnerungen, in denen er verriet, dass er kürzlich von einem "extrem aggressiven" Prostatakrebs geheilt wurde.