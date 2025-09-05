Björn Borg verrät, dass er gegen einen "extrem aggressiven" Prostatakrebs gekämpft und sich von ihm geheilt hat

HQ

Tennislegende Björn Borg, Gewinner von 11 Grand Slams, hat bekannt gegeben, dass er an Prostatakrebs leidet. Glücklicherweise befindet es sich nach einer Operation im Jahr 2024 in Remission, muss aber noch regelmäßig überarbeitet werden. Der 69-jährige Schwede spricht in seiner Autobiografie "Heartbeat", die am 18. September veröffentlicht wurde, darüber, obwohl er bereits in der Associated Press über seinen Gesundheitszustand berichtet hat.

"Mir geht es gut. Mir geht es gut. Und ich fühle mich sehr gut", sagt er und fügt hinzu, dass er jetzt nichts mehr habe, "aber alle sechs Monate muss ich mich selbst kontrollieren. Der ganze Prozess, das macht keinen Spaß." Er beschrieb den Krebs auch als "extrem aggressiv", aber er war sich dieser Krebsarten bereits bewusst und hatte schon seit vielen Jahren getestet. "Die Sache ist die, dass du nichts fühlst, du fühlst dich gut, und dann ist es einfach passiert."

"Jetzt habe ich mit Krebs einen neuen Gegner - einen, den ich nicht kontrollieren kann. Aber ich werde es schaffen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale. Und die gehen in der Regel ziemlich gut, nicht wahr?", heißt es in einem Auszug aus dem Buch.

Das Buch befasst sich auch mit dem mysteriösen Privatleben des Tennisspielers, einschließlich seines plötzlichen Rücktritts im Alter von 26 Jahren, nachdem er sechsmal in Roland Garros und fünf Mal in Folge in Wimbledon gewonnen hatte, sowie seiner Beziehungen zu Frauen, zu seinen Eltern und seinem Drogenkonsum.