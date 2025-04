Leicester City bricht einen beschämenden Rekord im englischen Fußball

HQ

Gestern haben wir über die wahrscheinlich schlechteste Mannschaft in der Geschichte der Premier League gesprochen: Southampton, der früheste Absteiger (der bereits sieben Spiele vor Schluss nach nur 2 Siegen, 4 Unentschieden und 25 Niederlagen in die Championship absteigen wird). 24 Stunden später wurde jedoch ein weiterer ungewollter unehrenhafter Rekord von Leicester City gebrochen: Die erste Mannschaft in der Geschichte der Premier League, die acht Heimspiele verlor, ohne ein einziges Tor zu erzielen.

Ruud Van Nistelrooy wurde Mitte der Saison zum Trainer ernannt und löste Julen Lopetegui ab, und obwohl er sein erstes Spiel gewann, gab es keine Rettung mehr für die Mannschaft, deren Abstieg mit 17 Punkten nach 4 Siegen, 5 Unentschieden und 22 Niederlagen so gut wie sicher ist. Das letzte war das 0:3 gegen Newcastle (wodurch Manchester City auf den sechsten Platz zurückfiel und einen Champions-League-Platz verpasste), und es folgt eine Serie von acht Heimniederlagen ohne Torerfolg, die immer mit 2 oder mehr Toren verloren wurden.

Eine weitere große Enttäuschung für eine Mannschaft, die vor neun Jahren einen Premier-League-Titel gewonnen hat, was heute undenkbar ist, wenn man bedenkt, dass sie kurz vor dem erneuten Abstieg stehen. Trainer Ruud Van Nistelrooy sagte im Gespräch mit Sky Sports, dass das Besorgniserregendste sei, dass er "verschiedene Dinge, verschiedene Strukturen, verschiedene Spieler auf verschiedenen Positionen ausprobiert hat und die Ergebnisse nicht da sind".