Southampton hat in dieser Saison in der Premier League Geschichte geschrieben, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Nach einer 1:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur haben sie ihren Abstieg bestätigt. Und es ist die früheste in der Geschichte der Premier League, seit sie 1992 als solche gegründet wurde.

Mit nur 10 Punkten und sieben ausstehenden Spielen liegt Southampton 22 Punkte hinter Salvation (Wolverhampton Wanderers mit 32 Punkten). Ihre Saison war katastrophal, mit nur 2 Siegen, 4 Unentschieden und 25 Niederlagen, aber Ipswich (20 Punkte) und Leicester City (17 Punkte) sind nicht viel besser und werden nach ihrem Aufstieg vor nur einem Jahr fast garantiert nächstes Jahr in der Championship dabei sein. Southampton könnte jedoch immer noch mit der niedrigsten Punkteausbeute aller Zeiten in der Premier League abschließen, wenn sie nicht mindestens ein weiteres Tor erzielen - ein Unentschieden würde es tun - denn der Rekord für die niedrigste Punktzahl stammt aus der Saison 2007/08 aus Derby Country.

Southamptons Trainer nach bestätigtem Abstieg entlassen

Es sollte keine Überraschung sein, dass Ivan Jurić vom Verein gefeuert wurde. Der kroatische Trainer, der zuletzt erst zwei Monate lang Trainer der Roma war, wurde im Dezember 2024 zum Trainer von Southampton ernannt und löst Russell Martin ab, der aus dem gleichen Grund entlassen wurde. Simon Rusk wird für den Rest der Saison Interims-Cheftrainer von Southampton sein.

"Ivan kam in einer schwierigen Zeit nach Southampton und hatte die Aufgabe, eine Mannschaft in einer schwierigen Situation zu verbessern. Leider haben wir nicht gesehen, dass sich die Aufführungen so entwickelt haben, wie wir es uns erhofft hatten. Aber wir möchten Ivan und seinen Mitarbeitern für ihre Ehrlichkeit und harte Arbeit danken, während sie gegen alle Widrigkeiten gekämpft haben, um uns oben zu halten", sagte der Verein in einer Erklärung und bestätigte, dass er eine Einigung mit dem Manager erzielt habe und der Verein offenbar die Abstiegsklausel genutzt habe.

Dieser historische Verein, der 1859 gegründet wurde, feierte seinen größten Erfolg, als er vor fast fünfzig Jahren, im Jahr 1976, den FA Cup gewann. Im vergangenen Jahr stiegen sie in die Premier League auf, indem sie die Play-offs gegen Leeds United gewannen und in der regulären Saison den vierten Platz belegten.